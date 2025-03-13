¡Ö¤³¤ó¤Ê¤É¥Ç¥«¤¤¤Î½é¤á¤Æ¡×à·Ú¥È¥é½÷»Òá¥°¥é¥É¥ë¤Î´®Ç½¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸æËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡×
¢¡»³¸ý¸©¤ÇÃÏ¸µÌ¾Êª¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥°¥é¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¢¡
¡¡¼«¤éàË½¤ì¤óË·¾·³á¤È¾Î¤¹¤ë¤æ¤ë¤Õ¤ï¤ÊG¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»°ÅÄÍªµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿»³¸ý¸©¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ(CBC¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥í¥±¤ò¾Ò²ð¤·¡Öà¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ß¤Á¤·¤ªá¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤½¤³¤Î³½Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£à¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ß¤Á¤·¤ªá¤Ï¡¢º«ÉÛ¤È³ï¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤êÂçÎÌ¤Î¥¢¥µ¥ê¤È¤È¤â¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¡Ö³½Á¡×¤¬Ì¾Êª¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡¢»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£
¡¡³½Á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö´¨¤¯¤Æ¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤Ë³½ÁÀ÷¤ß¤Ã¤·¤ß¤Ç¤·¤¿♡¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤É¥Ç¥«¤¤³½Á½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Ë¡Á¡×¤È¥¢¥µ¥ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö³½Á´®Ç½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¸æËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤Ï¡¢2023Ç¯3·î½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°¦¼Ö¤Ï·Ú¥È¥é¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«¤é·Ú¥È¥é¤ò±¿Å¾¤·¤Æ°ìÈÌÆ»¤Î¤ß¤òÁö¤ê³ÆÃÏ¤ò²ó¤ë´ë²è¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£