ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > VAIO、法人向けにConnectIN対応ノートPC - 5年間無制限データ通信付… VAIO、法人向けにConnectIN対応ノートPC - 5年間無制限データ通信付き VAIO、法人向けにConnectIN対応ノートPC - 5年間無制限データ通信付き 2025年3月13日 13時54分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ VAIOは3月13日、同社の法人向けPCにて、5年間データ通信無制限の通信利用権が付属するモデルを販売開始した。対象モデルは2025年3月13日発表の13.3型ノートPC新製品「VAIO Pro PG（VJPG32シリーズ）」を含む、法人向けモバイルPC 4機種。対象機種の1つ「VAIO Pro PG」（VJPG32シリーズ）. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ノジマ、PCメーカー「VAIO」を約110億円で買収 13.3型ワイドノートPC「VAIO S13」「VAIO Pro PG」発表、16:10ディスプレイ採用 Windows 11搭載PCを買ったら最低限やっておきたいこと