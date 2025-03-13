VAIOは3月13日、同社の法人向けPCにて、5年間データ通信無制限の通信利用権が付属するモデルを販売開始した。対象モデルは2025年3月13日発表の13.3型ノートPC新製品「VAIO Pro PG（VJPG32シリーズ）」を含む、法人向けモバイルPC 4機種。

対象機種の1つ「VAIO Pro PG」（VJPG32シリーズ）

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