Micorosoftが「Kennan」というコードネームの携帯型ゲーム機を2025年後半のリリースに向けて開発中であることや、OEMデバイスになる可能性が報じられていましたが、新たに、Kennanの製作をASUSが担当するとの予想が伝えられました。Xbox "Project Kennan" gaming handheld: Price, compatibility, and everything we know so far | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-project-kennan-gaming-handheld-everything-we-know-so-farMicrosoft isn’t launching its Xbox handheld this year, but Asus might be | The Vergehttps://www.theverge.com/notepad-microsoft-newsletter/628073/microsoft-xbox-handheld-project-kennan-notepad2025年3月にテクノロジー系メディアのWindows Centralは、Xbox初の携帯型ゲーム機であるKennanが開発中であることを報じ、過去のXbox専用コントローラーに存在したようなボタンやデザインを踏襲したものになるとの予測を発表しました。その際、Windows Centralは「MicrosoftがAsus、Lenovo、MSI、Razerなどの主要なOEMと協力している」と指摘し、このデバイスは純正のXboxデバイスではなく、Microsoftと協力して製作されたOEMデバイスになる可能性が高いと伝えています。Xboxの携帯型ゲーム機は2025年後半に登場予定、Xbox Series X|Sの後継は2027年予定 - GIGAZINE新たに、海外メディアのThe Vergeは「Kennanは、MicrosoftがWindowsとXboxを統合してXboxとPCゲームのユニバーサルライブラリを構築するためのより大きな取り組みの一部で、ASUSが製造を担当している」と報じました。Windows Centralによると、ASUSと共同で開発が進められるKennanは、ASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」に似た外観でありながらXboxスタイルのデザインをブレンドしているとのこと。ASUSのWindows 11搭載ポータブルゲーミングPC「ROG Ally X」外観フォトレビュー - GIGAZINE一方、Kennanはあくまで「Windows搭載のゲーミングPC」であるため、SteamやBattle.netなどのゲームストアで入手したゲームをプレイすることはできるものの、Xboxライブラリに保存したゲームをプレイすることはできないそうです。それでも、MicrosoftはXbox Play AnywhereやXbox Cloud Gamingの拡充に取り組んでおり、より多くのXboxゲームをWindowsに導入することに取り組んでいます。なお、Kennanが「ROG Ally 2」として扱われるのか、KennanがROG Ally 2とは別の製品として登場するのかは明らかにされていません。そのほか、Kennanは2025年夏に公開、2025年後半に発売される予定とのことですが、Kennanの価格や搭載されるチップなどは記事作成時点では不明です。