´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Ì¾¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¿´¾ð¤ò¹ðÇò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î±éµ»¡×
¡Ö¤ª¤µ¤é¤Ð¤¨¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¿ÈÀÁ¤±¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÈ¸¶¤òµî¤ë²Ö³¡¡¦À¥Àî¤ò±é¤¸¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¿´¾ð¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯»×¤¤¤òÄÌ¤¸¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤òÀ®½¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¥Àî¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡£Âè10ÏÃ¡Ö¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¡Ù¤Î¸«¤ëÌ´¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÌµ¹¤»Ñ¤ÎÀ¥Àî¤¬°ìÀ¤°ìÂå¤Î²Ö³¡¹ÔÎó¤ËÎ×¤à¡£¤½¤ÎÀè¤ÎÂçÌç¤Ë¤ÏÄÕ½Å¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£À¥Àî¤Ï¤Ò¤È¸À¡Ö¤ª¤µ¤é¤Ð¤¨¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¹¤ì°ã¤¦¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏŽ¢¡Ø¤ª¤µ¤é¤Ð¤¨¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÄÕ½Å¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¾®¼Ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂç²Ï¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡×
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç²Ï¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÜ¤¬¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤³ºÇ¶áÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤â°µ´¬¤Î±éµ»¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£