あられ・おせんべいの老舗「もち吉」が「サンリオキャラクターズ」とコラボレーション。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」の缶に入った、3種類のコラボ菓子「おまつりこまち」が、数量限定で販売されます!

もち吉「おまつりこまち ハローキティ/マイメロディ/クロミ 缶」

販売期間:2025年3月18日(火)〜 ※数量限定販売(無くなり次第終了)

取扱店舗:もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店

2025年で創業96年を迎える、あられ・おせんべいの老舗「もち吉」が「サンリオキャラクターズ」と初のコラボレーション。

3種類の特別缶に入った「餅のおまつりこまち」が限定販売されます☆

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」に加え、2025年が“おそろい”アニバーサリーイヤーとなる「マイメロディ」「クロミ」のデザインがラインナップ。

「マイメロディ」は50周年、「クロミ」は20周年を迎えました。

3キャラクターがデザインされた3種類の特別缶は、「餅のおまつりこまち」のサラダ味と梅ざらめ味の詰め合わせ。

「餅のおまつりこまち」は、もち吉代表作のおせんべい「餅のおまつり」のミニサイズ版です。

発売以来、長く愛され・親しまれているおせんべいには、上質な国内産コシヒカリを使用。

お米の美味しさを最大限に活かし、ふんわりサクサクとした、軽やかな食感が特徴です!

また、1缶に1枚、それぞれ6種類(※)のオリジナルステッカーがランダムで入っています。

好きなデザイン缶を単品でも購入できますが、特別包装の3缶コンプリートセットも販売。

単品・3缶セットともに専用のキャリーバックが付いており、普段使いだけではなく、手土産にもぴったりのコラボ菓子です☆

※ハローキティ6種類、マイメロディ6種類、クロミ6種類の全18種類

おまつりこまち ハローキティ 缶

価格:1,080円(税込)

内容:餅のおまつりこまち サラダ味(5枚)、梅ざらめ味(4枚) ※オリジナルステッカー、単缶専用キャリーバック付

真っ赤な缶に、リボンのモチーフと「ハローキティ」の姿をあしらった「おまつりこまち ハローキティ 缶」

個包装のパッケージも「ハローキティ」のデザインで、全部で6種類の柄を楽しめます!

おまつりこまち マイメロディ 缶

価格:1,080円(税込)

内容:餅のおまつりこまち サラダ味(5枚)、梅ざらめ味(4枚) ※オリジナルステッカー、単缶専用キャリーバック付

「マイメロディ」のデザイン缶は、ピンクとリボンがキュート。

サラダ味と梅ざらめ味が入っており、オリジナルステッカーも付いています☆

おまつりこまち クロミ 缶

価格:1,080円(税込)

内容:餅のおまつりこまち サラダ味(5枚)、梅ざらめ味(4枚) ※オリジナルステッカー、単缶専用キャリーバック付

サンリオキャラクターズとのコラボ商品には「クロミ」デザインの特別缶も!

ちょっぴり大人っぽい、クールなカラーの缶で、個包装のパッケージにはいろいろな「クロミ」が描かれています。

おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶

価格:3,240円(税込)

内容:「おまつりこまち ハローキティ 缶」「おまつりこまち マイメロディ 缶」「おまつりこまち クロミ 缶」

※オリジナルステッカー、3缶セット限定 特別包装、専用キャリーバック付

3種類のデザイン缶を一度に購入できる「おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶」も用意。

専用の特別包装とキャリーバッグが付いており、贈り物にもぴったりなコラボ菓子です☆

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」とコラボした、特別パッケージが登場。

もち吉の「おまつりこまち ハローキティ/マイメロディ/クロミ 缶」は、2025年3月18日よりもち吉直営店舗・通信販売・もち吉ネット本店にて数量限定販売です☆

