コートヤード・バイ・マリオット福井が、桜色に染まる優雅なひとときを堪能できる「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」を提供。

満開の桜をイメージし、桜や苺を使用した淡いピンクのスイーツとセイボリーが華やかに盛り付けられています☆

コートヤード・バイ・マリオット福井「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」

期間:2025年3月17日(月)〜4月30日(水)

時間:14:00〜17:00(最終受付16:00)

料金:5,800円(税・サ込)

準備数:1日30食限定 ※要予約

場所:16F THE LOUNGE & BAR

※シャンパーニュ等のアルコールドリンクは追加料金で注文可能

※仕入れ状況によりメニュー内容は変更になる場合があります

2025年3月17日よりコートヤード・バイ・マリオット福井では、春の訪れを祝う「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」を提供。

春を彩る、華やかなアフタヌーンティーを、ホテル16階の「THE LOUNGE & BAR」にて楽しめます!

桜とベリーの香りが織りなすアフタヌーンティーは、満開の桜を表現したスイーツとセイボリーが揃った優雅なティーセットです。

2段スタンドとプレートデザートには桜やいちご、フランボワーズ、粒あんを使用した春らしいメニューがラインナップ。

エアリーな食感と「和×洋」の融合が、華やかで洗練された味わいを演出します☆

また、セイボリーには地元・福井の食材を活かし、和の趣が感じられる品々を用意。

福井県が誇る「ふくいサーモン」を使用したモンブラン仕立てや、ローストビーフと桜アイオリのオープンサンドなどが登場します。

「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」を提供する「THE LOUNGE & BAR」は、福井市街や日本百名山のひとつ「荒島岳」を一望できるロケーション。

天候によっては幻想的な雲海が広がることもあり、春の訪れを感じる贅沢なひとときを楽しめる天空のラウンジです!

桜とベリーの香りが織りなす、春の訪れを祝うアフタヌーンティー。

コートヤード・バイ・マリオット福井の「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」は、2025年3月17日から4月30日まで提供です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡いピンクのスイーツとセイボリーが華やか!コートヤード・バイ・マリオット福井「桜花爛漫 さくらアフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.