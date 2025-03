「とっとりふるさと大使」として、鳥取市内で活躍中のポケモン、サンドとアローラサンド。

3月の鳥取では、”遊んで!乗って!買って!三度(サンド)楽しい、サンドづくし”な期間として様々な企画が展開されています☆

すべてのコラボグッズを購入できるショップが登場し、「レールトレインサンド号」も運行するなど、楽しい企画が盛りだくさんです!

鳥取県 3月10日 ポケットモンスター「サンドの日」コラボレーション企画

サンドとアローラサンドは、2018年より「とっとりふるさと大使」として活躍しているポケモン。

2025年3月10日の「サンドの日」に合わせて、鳥取県では様々なコラボレーション企画が展開されています!

2025年3月2日には「鳥取市ふるさと物産館」に平井県知事やサンド・アローラサンドが登場。

「とっとりサンドフェア」と題し、サンドたちとコラボレーションした、特別なフェアのスタートを記念するセレモニーが開催されました。

続いて「サンドの日」を目前に控えた2025年3月9日には、鳥取駅にてサンド・アローラサンドの特別装飾を実施。

市内の鳥取砂丘こどもの国では、サンドとアローラサンドをデザインした、レールトレインをお披露目し、市内の各地で「サンドの日」を盛り上げました☆

かわいらしいサンドとコラボレーションした、ご当地商品や企画を楽しめる春の鳥取県は、お出かけにもおすすめのスポットです!

サンド × 鳥取県

2018年12月、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に任命された、サンドとアローラサンド。

県内の観光地を回ったり、イベントに出演したりと、PR活動を行っています。

サンドは砂地を好むポケモンであり、日本三大砂丘である鳥取砂丘を有する鳥取県にぴったりのポケモンとして「とっとりふるさと大使」に選ばれました。

とっとりサンドフェア

会場:まちパル 鳥取 鳥取市ふるさと物産館(鳥取県鳥取市末広温泉町160)

問い合わせ:0857-36-3767 ※在庫状況などは店舗へ問い合わせ

サンドとアローラサンドが、とっとりふるさと大使に任命されたのを機に始まった、サンドとコラボした鳥取県ご当地グッズ。

2025年3月中には、コラボグッズが20点を突破する予定です☆

そこで、2025年3月2日より、コラボグッズを一堂に集めた「とっとりサンドフェア」を開催中。

鳥取県の特産品や伝統工芸品などとサンドがコラボし、様々な商品が誕生してきましたが、ひとつの店舗にすべてのグッズを集めて一度に購入できる催しは初の取り組みです。

また、2025年3月2日より、新しいコラボグッズが登場しています!

新商品:サンドの因州和紙自由帳

発売元:ASNARO

伝統工芸・因州和紙の温かみと、サンドの魅力が融合した「サンドの因州和紙自由帳」

箔押しや七夕和紙風の遊び紙、木のパーツがついた栞紐など、こだわりが詰まった特別なノートです。

新商品:サンドのチガヤ和紙ポストカード

発売元:山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター

鳥取砂丘の外来草「チガヤ」を原材料に使った「サンドのチガヤ和紙ポストカード」

サンドたちが鳥取砂丘で楽しく遊ぶ様子を描いた、因州和紙のポストカードです☆

砂(サンド)の丘

発売元:宝月堂

「砂(サンド)の丘」は、発酵バターがほのかに香る、添加物不使用のマーガリンを使用した和風クッキー。

サンド(和三盆味)と、アローラサンド(生姜味)をパッケージにあしらった、限定バージョンになっています!

サンド フォトスタンド

発売元:モルタルマジック

砂で作られた、サンドとアローラサンドのフォトスタンド。

クリップがついているので、写真だけでなくポストカードやメモ帳など、いろんなものがはさめます。

サンド・アローラサンドの 土鈴

発売元:因州若桜焼(鳥取県伝統工芸士)

カラコロと素朴な音色が人気の土鈴(どれい)を、サンドとアローラサンドの姿に!

この道40年以上の土鈴づくりのプロが、一切手を抜かず一つ一つ手作りで製作されています。

サンド・アローラサンドの 手ぬぐい

発売元:松田染物店(鳥取県伝統工芸士)

江戸時代から続く染物店により、一枚一枚染め上げられたサンドとアローラサンドの手ぬぐい。

印刷では出せない、サンドとアローラサンドを表現する線の力強さと、温かさを感じる一枚です☆

サンドのカレーとうふ

発売元:株式会社ちむら

江戸時代末期から150年以上続く鳥取の食文化「とうふちくわ」は、木綿豆腐70%、白身魚30%を使用したヘルシーフード。

サンドのパッケージにした特別バージョンです。

砂(サンド)のごぼう茶

発売元:鳥取廣信青果有限会社

鳥取県の砂丘畑で育った、砂丘ごぼうだけを使った「砂(サンド)のごぼう茶」

無添加、ノンカフェインのごぼう茶は、お子様から年配者まで、妊婦中の人も安心して飲むことができます☆

鳥取駅でサンド・アローラサンドが出迎えるサンド装飾が登場

装飾期間:2025年3月9日(日)〜2028年3月31日(金)まで ※自動改札機は2025年3月15日(土)〜

実施場所:JR鳥取駅中2階(改札口内)、自動改札機

鳥取市の玄関口であるJR鳥取駅では、柱や自動改札機など、様々なところにサンドとアローラサンドをあしらった装飾を実施中。

改札内には、2024年のサンドの日に運行開始し、多くの人が乗車している「とっとりサンド列車」の写真撮影スポットも登場しています!

こどもの国「レールトレインサンド号」

「アイエム電子鳥取砂丘こどもの国」で人気のアトラクション「レールトレイン」が、サンドとアローラサンドのデザインにリニューアル。

2025年3月9日(日)から「レールトレイン サンド号」として、新しく生まれ変わった列車で運行をスタートしました。

列車だけでなく、鳥取の自然をイメージしたコース上にもポケモンが登場。

お子様はもちろん、大人も二度、三度(サンド)乗りたくなる遊具です!

お披露目セレモニーの様子

「レールトレインサンド号」運行開始当日、サンド・アローラサンドも会場に駆け付け、お披露目セレモニーが実施されました。

当日は2,000名を超える来園者があり、リニューアル後第1号の出発を、お披露目式の参加者みんなでお見送り。

平井県知事は「ポケモンを沢山と「レール」ように、レールトレインにたくさん乗っていただきたい」とコメント。

会場の親子も「サンドのデザインがかわいくて、一生の思い出になった」と「レールトレインサンド号」での旅を満喫しました☆

3月の鳥取は「とっとりふるさと大使」を務めるポケモン、サンドづくしな企画を展開。

2025年3月10日の「サンドの日」に合わせて、鳥取で展開される企画の紹介でした!

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

