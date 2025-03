BIGLOBEと、地域のイノベーションを目指すヒゴカラは、熊本県玉名市に地域や市内企業のDX推進やデジタル教育の推進をめざすインキュベーション施設「BIGLOBEイノベーションベース」を3月13日に開設。

BIGLOBEと、地域のイノベーションを目指すヒゴカラは、熊本県玉名市に地域や市内企業のDX推進やデジタル教育の推進をめざすインキュベーション施設「BIGLOBEイノベーションベース」を3月13日に開設しました。

●BIGLOBEイノベーションベース

所在地:〒865-0025 熊本県玉名市高瀬250-1

このインキュベーション施設を通じ、両社は地域や市内企業のDX推進や、デジタル教育推進を目指します。

また、この施設において地域の課題解決・新たな魅力づくりに資するようなプロジェクト・ビジネスを連続的に創出することにより、人口減少・少子高齢化が進む地方においても「選択肢」のある地域を共創し、世界基準の人材が育つ拠点を目指します。

ヒゴカラは、台湾のスタートアップ誘致といった海外の高度人材との関係人口創出に向けた取り組みも進めており、本施設が地域と海外がつながる拠点となり、人的ネットワーク構築を加速化させます。

また、施設開設によりつながった国内外の人材と連携し、地域資源を最大限活用した高付加価値型の産業・事業を創出し、「地方創生2.0」にも貢献します。

BIGLOBEは、インターネットが地方創生にとって大きな役割を果たせるインフラだと考えて、「BIGLOBEイノベーションベース」を通じて、独自の価値創造に挑戦しているヒゴカラと共に玉名市の発展に貢献。

なお、BIGLOBEは、大きく変化する社会環境においてどのように社会へ貢献していくかを「BIGLOBEマテリアリティ」として新たに策定しました。

