¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×½Ð±é½÷Í¥à¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥Éá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤×¤¯´é¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¢¡¡Ö»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¢¡
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¢ÆâÅÄÍý±û(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤Ú¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤ò¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¥«¥¤¥í¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éËË¤ò¥À¥Ö¥ë¥«¥¤¥í¤Ç²¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤×¤¯´é¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌäÂêÊª·ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¥«¥¤¥í²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£