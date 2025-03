BIGLOBEは、2025年3月27日より、「BIGLOBE WiMAX +5G」において、新たに5G対応(注1)モバイルルーターを提供開始します。

BIGLOBE「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」

【価格】

25,200円(税込27,720円)

【主な特長】

・ドック同梱

・長時間利用が可能

5,400mAh大容量バッテリー搭載で、外出時も電池残量を気にせず長時間利用可能。

・シンプル操作

タッチパネルと分かりやすいメニューで、簡単操作。

