¡Ú¥ë¥Ã¥¯¡Û¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤¬2025Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Æ¡¼¥È¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤ÇÈ¯É½

バーバリーは、2025年ウィンターコレクションをロンドンのテート・ブリテンで発表しました。Courtesy of BURBERRYイギリスのカントリーハウスの色褪せたインテリアとボヘミアンな要素にインスパイアされた、ダニエル・リーによる最新コレクション。古典主義と伝統的なドレスコード、そして大自然の中で楽しむ雨の日の長時間の散歩に根ざしています。そして、レインコートの解釈が更に広げられました。特徴的なシルエットは、シュリンクしたダマスク柄のジャカードやチェックのパッチワーク・シャーリングを細断し、あるいはエンボス加工や刺繍を施したレザーをクロップド丈にカットしたシルエットに仕上がっています。ジャカード織りのトレンチは、歴史的な邸宅に所蔵されているタペストリーの影響を受けています。

Courtesy of BURBERRY屋内・屋外を問わず羽織れるローブやスモーキングジャケットは、カシミアやモヘアウールのソフトな仕立てのコートとして生まれ変わり、チャンキーニットのショールカラーがあしらわれています。その下にはシルクのパジャマシャツやパンツが重ねられたスタイルを提案しています。ベルベットのブロケードは、ロココ調の壁紙のデザインを彷彿とさせ、乗馬にインスパイアされたコートやスーツに採用されました。Courtesy of BURBERRY時代を超えて受け継がれるアイテムにも新しい解釈が加えられています。フェイクアストラカンやシルクオーガンジーのフェザーが、ツイルやツイードのミリタリーコートをトリミングしています。ラペルにはアザミのコサージュがピンによってあしらわれています。Courtesy of BURBERRYバーバリーのアウターウェアの伝統も再解釈されています。パーカにはレザーが採用され、ケープはニットとベルベットのような質感のシアリングにより、トレンチの要素を取り入れて再構築されました。キルティングジャケットはゼラニウムプリントとメタリックナイロンでよりリフレッシュされたスタイルに。カシミアのハリントンジャケットやカーコート、ドレスには、お決まりのバーバリースカーフを巻いて、チャンキーなフリンジのアクセサリーを合わせています。Courtesy of BURBERRYタペストリーブラウンとディアトープの豊かなカラーパレットに加え、パンキッシュレッドとイエロー、アルダーグリーンとメイズグリーンが配色されます。タータンチェックにインスパイアされたチェック柄はウール素材で、バーバリーチェックや先染された生地、インターシャレザーに続きます。Courtesy of BURBERRYサヴィル・ロウにインスパイアされたテーラリングには、英国のカントリーサイドの代名詞であるバーズアイ・ウールとコーデュロイが採用され、ジョッパーズパンツやプリーツキルトはアウトドアの美学を強調しています。ロールネックのインナーやリブニットのトラックセットアップには、ドニゴールウールと起毛したシェットランドウールが使用されています。ベルベットのダマスクドレスやデシン生地でトリミングされたギャザーシルエットなど、職人技がドレスに陽気さとロマンティシズムをもたらしてくれます。孔雀のプリントは羽のような効果を生み出すために手作業でカットされ、繊細なレース細工はビーズで再構築されています。Courtesy of BURBERRY敷地内を巡り大広間や庭園を赴くままに歩く靴たち。田園地帯の代名詞のようなシェイプは、豪華なインテリアを模したファブリック、アニマルプリントのシャーリング、エンボスレザーで再構築されています。乗馬にインスパイアされたCavalier、Ledger、Manorといったブーツは、テクスチャードレザーやバーバリーチェックのインターシャレザーを使用し、膝上または足首のレングスで展開します。クラシックなブリティッシュスタイルを再定義するパンプスは、18世紀のコートシューズにインスパイアされたポインテッドトゥ。レースアップとモンクストラップのブローグは、丈夫なラバーソールにスタッズがあしらわれています。ハウスシューズを彷彿とさせるスリップオンのEstateは、ベルベットのキルティングとタータンチェック、ペニーローファーのディテールが目を引きます。Courtesy of BURBERRYトップハンドルが美しくカーブを描く新しいサドルバッグは、ジュエリーや手綱からインスパイアされた金具が特徴的です。新しくなったBクリップサドルバッグは、タペストリー風のモチーフで織られたファブリック、インターシャレザーとバーバリーチェックで親しみやすさを演出しています。Courtesy of BURBERRYジュエリーはクリスタルをあしらったスターネックレスやブローチなど、家宝のような高貴な雰囲気を持ち合わせています。リボンモチーフのブレスレットはエナメルのペイント仕上げが遊び心を感じさせ、花火を思わせるリングにはカラフルなストーンがあしらわれています。ネックレスの複雑なビーズのフリンジは、まるで風景画を再現しているようです。Courtesy of BURBERRYCourtesy of BURBERRYCourtesy of BURBERRYお問い合わせ:バーバリー・ジャパンTel. 0066-33-812819