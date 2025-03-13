76ºÐÇÐÍ¥¤¬àÎø¤¹¤ëÁê¼êá¤Î¶ÊÀþÈþ¤ò·ã¼Ì¡¡¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÈþ¿Í¤À¤ï¡Á!¡×¤ÈÈþÇò¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤ÅÇÏª
¢¡Îø¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¢¡
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¹â»Ë(76)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°¦¼Ö¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿¡¼¥Üs¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÈþ¿Í¤À¤ï¡Á!¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÎ®Îï¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò»ý¤Á¡¢ºûÌî¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï½ãÇò¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¦Â¦¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º¸ÀµÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¸÷Àþ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆÃÍ¤Î¶ÊÀþ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºûÌî¤Îà¥Ý¥ë¥·¥§°¦á¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¡Á¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£