【IMS シュペルター・K.O.G. =ボォス 2992=】 予約開始 オンラインストア:3月14日 ボークス店舗:3月15日 発売日・価格:未定

ボークスは、プラモデル「IMS シュペルター・K.O.G. =ボォス 2992=」を3月14日より予約開始する。発売日と価格は共に未定。

本製品は、「ファイブスター物語」より「シュペルター・K.O.G. =ボォス 2992=」をファン待望のベイル装備状態で、同社のインジェクションプラキット化シリーズ「IMS(Injection Assembly Mortar Headd Series)」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を公開しており、オンラインストアでは3月14日より、ボークス店舗では3月15日より予約を開始する。

