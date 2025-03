WOWOWは、今年2月でデビュー15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONを5月から4カ月連続で特集。その第1弾として、5月に『MAN WITH A MISSION インタビュー特番〜XV〜』(WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり)を放送・配信するほか、豪華なラインナップをおくる。WOWOWで特集されるMAN WITH A MISSION2010年に衝撃のデビューを果たし、日本のロックシーンの疾走し続けるMAN WITH A MISSION。2025年2月に結成15周年を迎え、2月1日から15周年を記念した全国アリーナツアーがスタートさせ、3月12日には約3年ぶりとなる待望のニューEP『XV e.p.』をリリースした。そんなオオカミたちとこれまで多くの企画でコラボしてきたWOWOWが、結成15周年スペシャルとして4カ月連続で特集する。

5月放送・配信予定の『MAN WITH A MISSION インタビュー特番〜XV〜』を皮切りに、歴代ミュージックビデオを一挙にまとめた『MAN WITH A MISSION Music Video Collection 2010-2025』(5月放送・配信予定)、彼らの10年の軌跡を追った初のドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE-TRACE the HISTORY-』(5月放送・配信予定)など、豪華なランナップを集中的に編成する。特に第1弾の『MAN WITH A MISSION インタビュー特番〜XV〜』はWOWOWでしか見られないオリジナル番組となっている。【編集部MEMO】MAN WITH A MISSIONは、Tokyo Tanaka(ボーカル)、Kamikaze Boy(ベース・コーラス)、Jean-Ken Johnny(ギター・ボーカル・ラップ)、DJ Santa Monica(DJ・サンプリング)、Spear Rib(ドラムス)からなる日本のロックバンド。頭はオオカミ、身体は人間という外見から"オオカミバンド"とも呼ばれている。2010年に音楽シーンに浮上し、初ライブや初めてリリースした自主制作シングル『MAN WITH A MISSION』で大きな話題を集め、2011年に待望のメジャーデビューを果たす。ロックを軸にパンク、ヘヴィメタル、エレクトロニカ、ダンスミュージックなど、様々なジャンルの要素を取り入れたミクスチャーロックサウンドで一躍人気グループとなる。2023年12月31日には初めて『NHK紅白歌合戦』の出場も果たした。