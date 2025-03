SEVENTEENワールドツアー「RIGHT HERE」の韓国公演が劇場で！「WEB限定コメント付き本予告編」解禁

“K-POPのアイコン” SEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」が映画となったコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、本予告編が到着した。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

2015年5月1st Mini Album『17 CARAT』でデビュー、グループ名には13人のメンバー+3つのユニット+1つのチーム=17という意味が込められている、大人気13人組グループ【SEVENTEEN】。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POPのアイコンとして活躍する【SEVENTEEN】の4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」。北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市で30回にわたって開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARATが集った。全世界のCARATが熱狂したワールドツアーの皮切りとなるエネルギッシュな韓国・高陽公演が、コンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』として、5月16日(金)より、2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXと多彩な上映フォーマットで蘇る!

本ツアー限定バージョンの『Fear』や、『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』など貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストでスクリーンに登場。OCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAM、3ユニットの個性が光るパフォーマンス、そしてSEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、大迫力のSCREENX、4DX、ULTRA 4DXで再現される。

韓国・高陽のキックオフ・コンサートが蘇る!伝説の一瞬を切り取った【WEB限定コメント付き本予告編】解禁

情報解禁直後、CARATから「絶対観たい」「行かなきゃ!」「誰か一緒に行ってください。泣く自信しかないけど」といった歓喜と期待の声が溢れた本作。待望の本予告編が到着した!本予告編には、韓国・高陽のキックオフ・コンサートでの伝説の瞬間が詰め込まれている。

CARATを驚愕と熱狂の渦に巻き込んだオープニング「Fear」をBGMに、メンバーのパフォーマンスはもちろん、大迫力の特効やCARATの歓声も映り、30秒という短尺ながらコンサート全体の熱量が強く感じられる映像となった。

さらに、WEB限定でメンバーからのコメント映像も到着。「CARATの皆さんと過ごした時間が映画に残されることは 僕たちにとってとても意味のあることです」というWONWOOのコメントをはじめ、SEVENTEENがCARATと創り上げたコンサートを大切に想う気持ちがストレートに表現されたメッセージが届いている。

すでにSEVENTEENに魅了されているCARATはもちろん、これからSEVENTEENに出会う人も、スクリーンで蘇る彼らとの特別な瞬間に興奮と喜びが沸き上がることだろう。

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』は5月16日(金)公開。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.