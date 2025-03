2027年度4月開設を目指す！明治学院大学大学院「情報数理学研究科(仮称)」

明治学院大学大学院は、「情報数理学研究科(仮称)」を2027年4月に設置する準備を進めることとなりました。

明治学院大学大学院は、「情報数理学研究科(仮称)」を2027年4月に設置する準備を進めます。

この研究科は、2024年度に新設された情報数理学部で実施する学士課程教育のより高度な発展形としての研究・教育機関となります。

この研究科では、急速に進化・発展する現代の先端情報技術の中で、数理(数学)がその学問と技術を支える普遍的要素と捉え、教育・学問体系の基軸と位置付け、単なる知識や情報技術の修得だけではなく、明治学院大学の教育理念“Do for Others(他者への貢献)”の精神を堅持し、これからの情報科学を人と社会のために役立てることができる教育と研究を構想しています。

「数理」を軸とした情報数理学を基礎として、量子コンピューティング・生成AI・セキュリティシステム等の境界領域も俯瞰しつつ、社会のさまざまな場面で活躍できる高度な能力を持つ人材の育成を目指します。

◆情報数理学研究科の概要

研究科名称:情報数理学研究科(Graduate School of Mathematical Informatics)

専攻名称 :情報数理学専攻(Major of Mathematical Informatics)

開設年度 :2027年4月(予定)

入学定員 :博士前期課程(修士) 15名、博士後期課程(博士) 2名

設置場所 :横浜キャンパス(神奈川県横浜市戸塚区)

学位名称 :修士(情報数理学)、博士(情報数理学)

※研究科名称は仮称、開設時期は予定です。

※設置計画は予定であり、変更が生じる可能性があります。

