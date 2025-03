本格的で爽やかなフルーツティーの味わい！ブルボン「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」

ブルボンは、アルデンテな弾む噛みごこちの“フェットチーネグミ”シリーズから、フルーツティーの爽やかな味わいをイメージした「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」を2025年3月18日(火)に新発売します。

ブルボン「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」

内容量 :47g

発売日 :2025年3月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「フェットチーネグミつぶつぶフルーツティー味」は、ピーチ風味をベースにマンゴー、ストロベリーの味わいを組み合わせたフルーツティー味のグミです。

渋みが少ない国産紅茶のパウダーを使用し、本格的でまろやかな味わいです。

また、弾む噛みごこちのアクセントにストロベリーシードを加え、いつものフェットチーネグミとは違う個性的な食感を楽しめます。

