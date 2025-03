モデルで女優・水原希子(34)が13日、自身のインスタグラムを更新。フランス・パリでのオフショットが反響を呼んだ。

水原は世界的な米国ピアニストのジョン・キャロル・カービーさんさんと交際中であることを公表。自身のインスタグラムでは2人の仲睦まじい様子を度々投稿している。

この日はハイブランドのファッションショーを訪れた様子を公開。「What a beautifully vibrant show!(=なんて美しく活気のあるショー)Thank you for having me(=お招きいただきありがとうございました)」とコメントし、カービーさんとの2ショット写真などを公開した。

この投稿にフォロワーからは「ひええええ希子ちゃん最高に天才」「すごい似合ってる」「やばい、、」「超煌めきビューティフル」「眩しい」「ゲロマブです」「ヘアメイク素敵」「エキゾチックですね」「さすが!」などの声が集まった。