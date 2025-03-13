½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüÄø¤¬·èÄê¡ª ÆüËÜÂåÉ½¤Î½éÀï¤Ï8·î23Æü¤Ë¥«¥á¥ëー¥ó¤ÈÂÐÀï
¡¡8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2025½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüÄø¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï32¥Áー¥à¤¬4¥Áー¥à¤º¤ÄA¤«¤éH¤Î8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤·¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Áー¥à·×16¥Áー¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
¡¡¤½¤Îº£Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×ー¥ëC¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½vs¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡¢¥×ー¥ëD¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥³ÂåÉ½vs¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î2¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×ー¥ëH¤ËÆþ¤Ã¤¿FIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½¡Ê44°Ì¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë½÷»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡Ê18°Ì¡Ë¡¢27Æü¤Ë½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê10°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç19¡§00¤Ë»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¦¥ó¥É16¡¢9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤È4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì·èÄêÀï¤È·è¾¡Àï¤¬9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É»î¹çÆüÄø
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
vs ¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½
8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
vs ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
vs ¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö19¡§00»î¹ç³«»Ï