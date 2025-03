【楽プラ スナップキット フォルクスワーゲン ビートル(ブラック/ライトベージュ/ルビーレッド)】 8月 発売予定 価格:各2,420円

アオシマは、1/32スケールプラモデル「楽プラ スナップキット フォルクスワーゲン ビートル(ブラック/ライトベージュ/ルビーレッド)」を8月に発売する。価格は各2,420円。

本製品は全32点のパーツで1955年式「ビートル」を再現したプラモデル。成形色でボディー色を再現している。また接着剤不要で高い再現性を実現したという。

ブラック

ライトベージュ

ルビーレッド

(C)※画像は3D設計図に着色したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG.