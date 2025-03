『うたの☆プリンスさまっ♪』と『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』によるスペシャルコラボレーション企画。その第一弾として、5月9日に公開予定の『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』と、現在上映中の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の公開を記念しQUARTET NIGHTによる“ヒプマイ応援トレーラー”と、Division Leadersによる“うた☆プリ応援トレーラー”の制作が決定した。

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

2025年2月21日(金)全国劇場公開決定



●INTRODUCTION

2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”

総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。



バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。



また“ヒプノシスマイク”では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、アプリゲーム、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。



●What’s the MOVIE

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、

劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」です。

スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。

投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。

観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる…

日本映画史上初めてとなる参加型映像体験をお届けします。



●CAST

Buster Bros!!!

山田 一郎:木村 昴

山田 二郎:石谷春貴

山田 三郎:天粼滉平



MAD TRIGGER CREW

碧棺 左馬刻:浅沼晋太郎

入間 銃兎:駒田 航

毒島 メイソン 理鶯:神尾晋一郎



Fling Posse

飴村 乱数:白井悠介

夢野 幻太郎:斉藤壮馬

有栖川 帝統:野津山幸宏



麻天狼

神宮寺 寂雷:速水 奨

伊弉冉 一二三:木島隆一

観音坂 独歩:伊東健人



どついたれ本舗

白膠木 簓:岩崎諒太

躑躅森 盧笙:河西健吾

天谷奴 零:黒田崇矢



Bad Ass Temple

波羅夷 空却:葉山翔太

四十物 十四:榊原優希

天国 獄:竹内栄治



言の葉党

東方天 乙統女:小林ゆう

勘解由小路 無花果:たかはし智秋

碧棺 合歓:山本希望



●STAFF

原作・音楽プロデュース:EVIL LINE RECORDS

キャラクター設定原案・世界観設定:EVIL LINE RECORDS・百瀬祐一郎

監督:辻本貴則

脚本:百瀬祐一郎

キャラクターデザイン:Kazui

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

配給:TOHO NEXT

製作:ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie 製作委員会



■全国上映劇場は、映画公式サイト・劇場ページはこちら

https://theater.toho.co.jp/toho_theaterlist/hypnosismic-movie.html

QUARTET NIGHTによる“ヒプマイ応援トレーラー”「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪) Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』を視聴可能なカードが、第5弾・第6弾来場者特典として追加配布されることも発表となった。配布される来場者特典のスペシャルカードからQRコードを読み取ると、“ヒプマイ応援トレーラー”を視聴することができる。来場者特典第5弾である、コマフィルム Vol.1 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」カードは3月22日から。第6弾である、コマフィルム Vol.2 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」カードは3月29日より配布される。また、『うたの☆プリンスさまっ♪』と『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は、3月22日・23日の2日間にわたり、東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント<AnimeJapan2025>のキングレコードブースに登場予定。両作品のキャストが出演するコラボステージも実施される。●来場者特典映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』来場者特典第5弾コマフィルム Vol.1 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 CARD映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』来場者特典第6弾コマフィルム Vol.2 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 CARD