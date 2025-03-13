¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×±¿±ÄÌò´´Éô¤Î½÷¡Ê32¡Ë¤é¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá¡¡12¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô¡¡±¿±ÄÌò¤È¤·¤Æ1¤«·î¤ÇÌó43Ëü±ß¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô
½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µðÂç¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×±¿±ÄÌò¤Î´´Éô¤Î½÷¤é¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¡¦À¸¶ð¶ë»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤é2¿Í¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤·2·î¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤ÎÌµÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ËÅö»þ19ºÐ¤Î½÷À¤ò°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¶ðÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯9·î¤´¤í¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦±óÆ£ÏÂ¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¢§¿·¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÌÀÜ¤ä¢§Å¹¤«¤é¤Î¾Ò²ðÎÁ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î½¸¶â¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±ÄÌò¤òÃ´Åö¤·¡¢1¤«·î¤Ç¤ª¤è¤½43Ëü±ß¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¸¶ðÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¢§¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¾Ãµî¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¢§Æ¨Áö¤òÂ¥¤¹¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¸¶ðÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£