Niantic社が「ポケモンGO」等のゲーム事業を売却　買収先は今後のサービス継続を明言

「ポケモンGO」や「ピクミンプルーム」「モンスターハンターNow」などの位置情報ゲームを開発したアメリカ合衆国の企業「Niantic(ナイアンティック)」は3月12日、ゲーム事業を同国のゲーム会社「Scopely(スコープリー)」に、売却することを発表しました。売却金額は35億ドル(約5200億円)としています。

Scopely側の発表によると、Nianticのゲーム開発者全員がScopelyに合流し、引き続き開発、運営されていくとのこと。「ポケモンGO」や「ピクミンプルーム」「モンスターハンターNow」といった人気ゲームが遊べなくなるということではないので、この点についてはホッと一安心。

一方のNianticは、ゲーム事業の売却後、新会社「Niantic Spatial Inc.」を設立すると発表。ジオスペーシャルコンピューティング事業として、空間コンピューティングやXR、地理情報システム(GIS)、AIを統合した新たなプラットフォーム”Niantic Spatial Platform”を展開していくとのことです。

Scopelyは「モノポリーGO」や「スタンブルガイズ」「マーベル・ストライクフォース」といったゲームで知られており、2023年にサウジアラビアのSavvy Games Groupに49億ドルで買収されたことが報じられていました。

今回の買収により、5億人を超えるプレイヤーを擁する、世界最大級のプレイヤーコミュニティが誕生することとなります。Scopelyの共同CEO、Javier Ferreira氏とWalter Driver氏は「将来がどうなるか楽しみですし、素晴らしいNianticゲームチームを冒険に迎えられることを楽しみにしています」とコメントしました。

Today we’re announcing changes at Niantic that will set us on a bold new course. We have reached an agreement for Scopely to acquire Pokémon GO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, and the incredible teams working on these experiences. And we’re spinning off our pioneering…

— Niantic (@NianticLabs) March 12, 2025