Niantic社が「ポケモンGO」等のゲーム事業を売却　買収先は今後のサービス継続を明言

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　「ポケモンGO」や「ピクミンプルーム」「モンスターハンターNow」などの位置情報ゲームを開発したアメリカ合衆国の企業「Niantic（ナイアンティック）」は3月12日、ゲーム事業を同国のゲーム会社「Scopely（スコープリー）」に、売却することを発表しました。売却金額は35億ドル（約5200億円）としています。

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　Scopely側の発表によると、Nianticのゲーム開発者全員がScopelyに合流し、引き続き開発、運営されていくとのこと。「ポケモンGO」や「ピクミンプルーム」「モンスターハンターNow」といった人気ゲームが遊べなくなるということではないので、この点についてはホッと一安心。

　一方のNianticは、ゲーム事業の売却後、新会社「Niantic Spatial Inc.」を設立すると発表。ジオスペーシャルコンピューティング事業として、空間コンピューティングやXR、地理情報システム（GIS）、AIを統合した新たなプラットフォーム”Niantic Spatial Platform”を展開していくとのことです。

　Scopelyは「モノポリーGO」や「スタンブルガイズ」「マーベル・ストライクフォース」といったゲームで知られており、2023年にサウジアラビアのSavvy Games Groupに49億ドルで買収されたことが報じられていました。

　今回の買収により、5億人を超えるプレイヤーを擁する、世界最大級のプレイヤーコミュニティが誕生することとなります。Scopelyの共同CEO、Javier Ferreira氏とWalter Driver氏は「将来がどうなるか楽しみですし、素晴らしいNianticゲームチームを冒険に迎えられることを楽しみにしています」とコメントしました。

＜参考・引用＞
Niantic（@NianticLabs）
Scopely（@scopely）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025031306.html