人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』と『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』スペシャルコラボレーション企画の第1弾が発表された。5月9日に公開(LIVE)予定の『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』と、現在大ヒット上映中の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の公開を記念しQUARTET NIGHTによる“ヒプマイ応援トレーラー”と、Division Leadersによる“うた☆プリ応援トレーラー”の制作が決定した。

QUARTET NIGHTによる“ヒプマイ応援トレーラー”「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪) Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』を視聴可能なカードが、第5弾・第6弾来場者特典として追加配布されることも発表となった。配布される来場者特典のスペシャルカードからQRコードを読み取ると、“ヒプマイ応援トレーラー”を視聴することができる。来場者特典第5弾である、コマフィルム Vol.1 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 CARDは3月22日(土)から、第6弾である、コマフィルム Vol.2 &「QUARTET NIGHT(from うたの☆プリンスさまっ♪)Yell trailer for ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 CARDは3月29日(土)より配布される。Division Leadersによる“うた☆プリ応援トレーラー”の詳細は、後日発表を予定している。『うたの☆プリンスさまっ♪』は、2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツ。アイドルを目指す男の子たちを中心とした個性豊かなキャラクターが繰り広げる物語を、魅力的な音楽と共に届けている。『ヒプノシスマイク』は、2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。また、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、アプリゲーム、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。