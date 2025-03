音楽専門チャンネル・スペースシャワーTVで、サザンオールスターズの特集「サザンDay」が4月27日に放送されることが発表された。1978年6月25日にシングル「勝手にシンドバッド」でデビューし、数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、時代とともに新たなアプローチで常に音楽界をリードする国民的ロックバンド・サザンオールスターズ。2024年6月に、16作目となるオリジナルアルバムを制作していること、9月には“最後の夏フェス”として『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に大トリとして出演することを発表。それらの活動を経て、ついに19日、約10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』がリリースされる。スペースシャワーTVでは、これを記念してサザンオールスターズを大特集する。5時間にわたる放送となり、4月度のマンスリーアーティスト「V.I.P.」として特集するほか、『THANK YOU SO MUCH』のリクエストランキング、ライブ映像特集、MV特集などが放送される。放送は4月27日午後5時から午後10時までとなる。