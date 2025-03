HANA、都市型フェス『CENTRAL』出演決定！ステージは『No No Girls』最終審査が行われたKアリーナ横浜

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちも気合い十分です! 一緒に盛り上がりましょう!」(HANA)

HANAが、4月4日~6日に初開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』(以下『CENTRAL』)に出演することが決定した。

『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークの4会場を舞台に、横浜全体を巨大なフェス空間にするイベントで、これまでにCreepy Nuts、乃木坂46、YOASOBIらの出演が発表。

そしてこのたび追加アーティストとして、4月6日にKアリーナ横浜で開催される「CENTRAL STAGE」に、すでに発表済みのAwich、Creepy Nuts、YZERRに加え、『No No Girls』から生まれた7人組ガールズグループ、HANAの出演が決定した。

HANAは、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えたオーディション番組『No No Girls』より誕生。メンバーはCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7名で、1月11日にKアリーナ横浜にて行われた最終審査イベント『No No Girls THE FINAL』にてデビューメンバーが決定し、4月2日にはメジャーデビュー曲「ROSE」の配信が予定されている。

最終審査が行われたKアリーナ横浜にて、4月2日のメジャーデビュー後、初のフェス出演という記念すべきステージ。現在、チケットは先着先行受付中。会場別の各日チケットも販売中だ。

なおHANAは、初の海外公演として、4月19日に台北・Zepp New Taipei公演への出演も決定。こちらも要チェックだ。

イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』

04/04(金)神奈川・Kアリーナ横浜、臨港パーク

04/05(土)神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

04/06(日)神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei』

04/19(土)Zepp New Taipei

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur』

04/26(土)Zepp Kuala Lumpur

リリース情報

2025.04.02 ON SALE

HANA

DIGITAL SINGLE「ROSE」

2025.04.23 ON SALE

HANA

SINGLE「ROSE」

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』公式サイト

https://central-fest.com/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo