サザンオールスターズ、スペースシャワーTVにて「サザンDay」開催！5時間にわたる大特集

■特別番組やライブセレクション、MV特集などをオンエア!

サザンオールスターズが、4月27日にスペースシャワーTVにて、5時間にわたって大特集されることが決定した。

1978年6月25日にシングル「勝手にシンドバッド」でデビュー。数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、時代とともにあらたなアプローチで常に音楽界をリードする国民的ロックバンド、サザンオールスターズ。

46回目のデビュー記念日となる2024年6月に、16作目となるオリジナルアルバムを制作していること、9月には“最後の夏フェス”として『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に大トリとして出演することを発表。それらの活動を経て、3月19日には、約10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースする。

スペースシャワーTVでは、これを記念し、4月度のマンスリーアーティスト【V.I.P.】としてサザンオールスターズを大特集。特別番組やライブセレクション、MV特集などによる「サザンDay」を特別編成する。

番組情報

スペースシャワーTV『サザンオールスターズDay』

04/27(日)

※5時間一挙オンエア

『サザンオールスターズ リクエストランキング』

04/27(日)17:00~18:30

『サザンオールスターズ LIVE SELECTION』

04/27(日)18:30~19:30

『V.I.P. ―サザンオールスターズ―』

04/27(日)19:30~20:30

『サザンオールスターズ MUSIC VIDEO SPECIAL』

04/27(日)20:30~22:00

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

「サザンDay」特設サイト

https://tv.spaceshower.jp/p/southernallstars2025_sp/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp