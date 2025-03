マクドナルドが販売する「ほんのハッピーセット」に、2025年の「ほんのハッピーセット」第2弾が登場。

デジタルコンテンツも楽しめるミニ図鑑と絵本、マンガの3冊が、新しく仲間入りします!

マクドナルド「ほんのハッピーセット」ミニ図鑑「大ピンチずかん ミニ」/マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ 水族館のサバイバル 特別編」/絵本「ウマはかける」

販売期間:2025年3月21日(金)〜

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※数量に限りがあり、なくなり次第終了

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わる予定

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

マクドナルドが販売する、2025年「ほんのハッピーセット」第2弾が登場。

デジタルコンテンツも付いた「大ピンチずかん ミニ」と、絵本「ウマはかける」、「ほんのハッピーセット」のマンガ第2弾「水族館のサバイバル 特別編」の3冊が展開されます!

「大ピンチずかん ミニ」は、大ヒット作品「大ピンチずかん」「大ピンチずかん2」を、マクドナルドオリジナルに再編集した特別版。

「ハッピーえほん大賞」の審査員をつとめる絵本作家・鈴木のりたけさんが手がける、子供が陥りそうな「大ピンチ」を、ユーモアたっぷりに描いた作品を再編集されています。

絵本「ウマはかける」は、絵本作家・大桃洋祐さん描き下ろし作品。

NHK「おかあさんといっしょ」や「みんなのうた」など、TV番組のアニメーションも手掛けたアニメーション作家であり、イラストレーターでもある大桃洋祐さんが手がけています☆

また、2024年11月に「ほんのハッピーセット」で初登場となった「マンガ」の第2弾として、「水族館のサバイバル 特別編」が登場。

大人気学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズより、「水族館のサバイバル」が特別編集されています!

ミニ図鑑「大ピンチずかん ミニ」

販売期間:2025年3月21日(金)〜約8週間(予定)

ほんのハッピーセットに新しく登場する「大ピンチずかん ミニ」は、「大ピンチずかん」「大ピンチずかん2」をマクドナルドオリジナルに再編集した特別版。

2024年の年間ベストセラー児童書部門で第1位・第2位を独占した作品が、マクドナルドだけの本に仕上げられています!

図鑑では「トイレのかみがない」「せんせいにおかあさんといってしまった」など子供たちに次々と襲いかかる日常のピンチを「なりやすさ」と「大ピンチグラフ」で分析。

日常の中にある、選りすぐりのピンチをギュッと凝縮し、「大ピンチ!クイズ」もパワーアップしています。

さらに、スマートフォンを使って遊べる、ハッピーセット限定3種のオリジナルゲームとオリジナルシールつき。

大人も「あるある!」と思い当たるようなピンチを楽しめるミニ図鑑です☆

オリジナルミニゲーム

ゲームプレイ可能期間:2025年3月21日(金)5:00〜6月14日(土)23:59

遊び方:スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「大ピンチずかん ミニ」に記載された二次元コードを読み取り、ゲームを選択し、画面を固定して遊びます

「大ピンチずかん ミニ」のオリジナルミニゲームは、「おでかけの大ピンチ!」「れいぞうこの大ピンチ!」「だいこうぶつの大ピンチ!」の3種類。

「おでかけの大ピンチ!」は、デパートではぐれてしまったお母さんを見つけ出すミニゲームです。

「れいぞうこの大ピンチ!」は冷蔵庫から落ちてくる食べ物をよける内容。

「だいこうぶつの大ピンチ!」は、ケーキが倒れないようにスマートフォンを傾けてバランスをとるゲームを遊べます☆

絵本「ウマはかける」

販売期間:2025年3月21日(金)〜約8週間(予定)

ほんのハッピーセット「ウマはかける」は、アニメーション作家でありイラストレーター、絵本作家の大桃洋祐さんによる描き下ろし作品。

牧場でのんびり暮らしていたウマが、ある日突然、まだ見ぬ世界へ冒険に出るというマクドナルオリジナルの絵本です。

森や洞窟、険しい谷、きれいな花畑、にぎやかな町まで、ウマは様々な場所を駆け抜け、たくさんの景色や動物たち、人と出会います☆

果たして、ウマはどこにたどり着くのか、美しい絵本の世界観で楽しめる物語です。

さらに、スマートフォンで二次元バーコードを読み取り、ARマークがついたページに近づけると絵が動き出し、疾走感を味わえる仕掛け付き。

アニメーション絵本として「ウマはかける」の世界を、より一層楽しめます!

ARで動く絵本

ゲームプレイ可能期間:2025年3月21日(金)5:00〜6月14日(土)23:59

ハッピーセット「ウマはかける」に記載された二次元コードを読み取ると、アニメーション絵本として楽しめる仕掛けを用意。

ARマークがついたページにスマートフォンを近づけると、絵本の絵がARで動きだします☆

マンガ「水族館のサバイバル 特別編」

販売期間:2025年3月21日(金)〜約3週間(予定)

2024年11月に「ほんのハッピーセット」初のマンガが登場して以来、2回目となる作品は、マンガ「水族館のサバイバル 特別編」

大人気学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズから、『水族館のサバイバル』をハッピーセット用に特別編集したスペシャルブックです。

ほんのハッピーセット「水族館のサバイバル 特別編」は、水族館に出かけたジオとピピがトラブルに巻き込まれながら、ピンチを乗り越えるストーリー。

マンガのストーリーに関わる、2つのオリジナルゲームが楽しめ、まるで一緒にサバイバルしているような気分に☆

スマートフォンで二次元バーコードを読み込むと、ストーリーに連動したゲームを遊べます。

巻末の水族館に関するクイズと人気キャラクターのシールも、あわせて楽しめる、充実の内容です!

オリジナルゲーム

ゲームプレイ可能期間:2025年3月21日(金)5:00〜5月31日(土)23:59

遊び方:スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「水族館のサバイバル 特別編」に記載された二次元コードを読み取り、ルールを読むとスタートボタンが表示されます

マンガ「水族館のサバイバル 特別編」には、さらに水族館の世界を楽しめる、2種類のオリジナルゲームも付いています!

水族館の魚たちにエサをあげるシミュレーションミニゲーム「アクアリウムキーパー」と、ダイバーになりきり潜水の準備をするプログラミングミニゲーム「レッツ!ダイビング!」の2つを用意。

スマートフォンのカメラで二次元コードを読み取ると、ゲームをスタートできます☆

2025年「ほんのハッピーセット」第2弾は、3種類の本が登場。

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」、ミニ図鑑「大ピンチずかん ミニ」・絵本「ウマはかける」・マンガ「水族館のサバイバル 特別編」は、2025年3月21日より発売です☆

©Noritake Suzuki/Shogakukan

©2025 Gomdori co., Han Hyun Dong/Mirae N,朝日新聞出版

©Yosuke Omomo

