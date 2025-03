【Gザウルスシリーズ ゴジラ(2016)】 6月発売予定 価格:27,280円

アートストームはソフビフィギュア「Gザウルスシリーズ ゴジラ(2016)」を6月に発売する。価格は27,280円。

本商品のモチーフは映画『シン・ゴジラ』に登場したゴジラ(2016)。首・両肩・両腕・両手首・両足・尻尾など数多くの可動ポイントにより、表情豊かなディスプレイを楽しめる。頭部はユーザーが差替え可能な、咆哮ヘッドと進撃ヘッドの2種が付属。付属する尻尾用台座を使用し、前傾姿勢で進撃するシーンと咆哮するポーズを楽しめる。 クリア素材と巧みなグラデーション塗装により、透明感を活かした美しいカラーリングに注目だ。

TM & (C) TOHO CO., LTD.