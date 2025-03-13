【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]【2次】】 3月13日 発表

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]」の2次受注を決定した。

　本製品は、「初音ミク」の特徴的なカラーリングを「ストライクフリーダムガンダム弐式」に取り入れた本企画限定の「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 」のスペシャルカラーリングバージョン。

　3月10日に10月発送分の予約が開始されたが、早期に予約が終了。今回、本製品の2次受注が決定となり、販売スケジュールや方法などの詳細は、決定し次第告知される。

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