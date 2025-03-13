「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]」が2次受注決定！ 詳細は後日公開
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]【2次】】 3月13日 発表
(C)SOTSU・SUNRISE
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]」の2次受注を決定した。
本製品は、「初音ミク」の特徴的なカラーリングを「ストライクフリーダムガンダム弐式」に取り入れた本企画限定の「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 」のスペシャルカラーリングバージョン。
3月10日に10月発送分の予約が開始されたが、早期に予約が終了。今回、本製品の2次受注が決定となり、販売スケジュールや方法などの詳細は、決定し次第告知される。
【魂ウェブ商店からのお知らせ】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) March 13, 2025
3/10予約開始しました「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式 [初音ミク Ver.]」2025年10月発送分は、早期に準備数に達したため予約受付を終了しました。
後日、発送月を改めての販売を予定しておりますので、詳細が決定次第ご案内いたします。… pic.twitter.com/wUrxPUeptz
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