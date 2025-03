3月12日 発表

トリリオンステージは3月12日、所属Vtuber・虚囁(うつつ)さんのYouTubeチャンネルが永久削除されたことを明かした。

虚囁さんは、アイドルVtuber事務所「トリリオンステージ」の3期生。デビューから3週間で3.3万人のチャンネル登録者を記録していた。

虚囁さん

今回のチャンネル永久削除について、同事務所は「『耳舐め』といった過激な内容がYouTubeの『セクシー・ヌードのポリシーに反している』」として虚囁さんと配信内容の協議を行なったものの、「『耳奥ハムハム』に関しては伝えておらず、3月11日に虚囁さんが同行為を行なったことでチャンネルが削除された」としている。

また、今後の虚囁さんの活動内容については、「タレントと協議し近日中に改めてご報告いたします。タレントより『引退投稿』がありましたが、引退となる予定は一切ないので、ご安心ください」と案内している。

なお、既に虚囁さんの新たなYouTubeチャンネル「虚囁‐うつつ‐【堕落学院】」が開設されている。

□YouTubeチャンネル「虚囁‐うつつ‐【堕落学院】」

□虚囁さんの公式X

【発表文一部抜粋】

「セクシー・ヌードのポリシーに反する」という理由でYouTubeより「警告」及び「一週間の停止措置」を受けておりました。これ以上警告を受けた場合、チャンネルが消される恐れがあったため、タレントと協議を行い下記のルールを定めておりました。

・配信内で「耳を舐める行為は禁止」(もとより禁止)

・配信内で喘ぎ声に聞こえる奇声をあげない

・配信内で自慰行為を連想するオノマトペを口にしない etc.

タレントも「わかりました!清楚になります!」と意気込みを見せてくれ、運営としても頼もしさすら覚えておりました。

そして昨日(3月11日)、配信中に「耳奥ハムハム」を行ったことにより、チャンネルは永久削除となった次第でございます。

確かに「耳ナメナメ」が危険であることは伝えましたが、「耳ハムハム」がNGであることを伝えなかったのは明らかに運営の落ち度であり、強い責任を感じております。

発表文

