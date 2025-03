UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦2日目が12日に行われ、準々決勝に進出する8チームが出そろった。同日に突破を果たしたのは昨季王者の レアル・マドリー 、同準優勝のドルトムント、アストン・ビラ、アーセナル。前日に勝ち上がりを決めていたバルセロナ、パリSG、バイエルン、インテルを合わせた8チームがベスト4入りを懸けて戦う。以下、試合結果&準々決勝の対戦カード

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】[第2戦]3月11日(火)☆バルセロナ 3-1 ベンフィカ※2戦合計4-1でバルセロナが勝利リバプール 0-1(PK1-4)パリSG☆※2戦合計1-1、PK4-1でパリSGが勝利レバークーゼン 0-2 バイエルン☆※2戦合計5-0でバイエルンが勝利☆インテル 2-1 フェイエノールト※2戦合計4-1でインテルが勝利3月12日(水)リール 1-2 ドルトムント☆※2戦合計3-2でドルトムントが勝利☆アストン・ビラ 3-0 クラブ・ブルージュ※2戦合計6-1でアストン・ビラが勝利A・マドリー 1-0(PK2-4) R・マドリー☆※2戦合計2-2、PK4-2でR・マドリーが勝利☆アーセナル 2-2 PSV※2戦合計9-3でアーセナルが勝利【準々決勝】[第1戦]4月8日(火)アーセナル vs R・マドリーバイエルン vs インテル4月9日(水)パリSG vs アストン・ビラバルセロナ vs ドルトムント[第2戦]4月15日(火)アストン・ビラ vs パリSGドルトムント vs バルセロナ4月16日(水)R・マドリー vs アーセナルインテル vs バイエルン