¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¥¥¹¼Ì¿¿¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¡Ä·³ÉþÌ³Åö»þ¡¢£±£¸ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤â¸ø³«
ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
£±£²Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ê£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡Ø¡Î¾×·âÃ±ÆÈ¡Ï¡È¥»¥í¥Í¥í¡É¥¥à¡¦¥»¥í¥ó°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÎ¦·³°ìÅùÊ¼¤Î¼ê»æ¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸¦µæ½ê¤Ï¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬£²£°£±£¸Ç¯·³ÉþÌ³Åö»þ¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°äÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¸òºÝÅö»þ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¥»¥í¥Í¥í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¼ê»æ¤Ç¤â¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ò¡Ö¥»¥í¥Í¥í¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡£»ä¤Î°Õ»Ö¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ïü¥²ñ¤¤¤¿¤¤ü¥¤«¤Ê¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£Åö»þ¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï£±£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤ËË¬Ìä¤·¤¿¥Ñ¥ê¤«¤éÁ÷¤Ã¤¿¥Ï¥¬¥¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ï¥¬¥¤Ë¡Ö¥»¥í¥Í¥í¡¢ËÍ¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤±¤É¡¢º£ÆüÅÚ»ºÊª²°¤Ç¥Ï¥¬¥¤òÇã¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¡£¾®¸À¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥í¥Í¥í¡£¤È¤Æ¤â¼ì¾¡¤Ç¤±¤Ê¤²¤Ê¥»¥í¥Í¥í¡£ËèÆü¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¸¦µæ½ê¤Ï¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬·³Ââ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼«Ê¬»£¤ê¼Ì¿¿¤ä¥×¥ì¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤âÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¥¹¼Ì¿¿¤¬£±Ëç¤ä£²Ëç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÈÌ¤À®Ç¯»þ´ü¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¦µæ½ê¤Ï£±£°Æü¤Ë¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£°£±£µÇ¯£±£±·î¤«¤é£¶Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂ¦¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µõµ¶»ö¼Â¤À¡£Åö¼Ò¤Ï¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¤Îµõµ¶»ö¼ÂÎ®ÉÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼è¤ì¤ëºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¿å½à¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£