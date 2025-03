中華そばの名店が移転！ 2月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年2月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、2月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2025年2月1日〜2月28日

【10位】大人気ベーカリー「flour+water」初! ディナーコースが楽しめる、注目の新店がオープン(神奈川・横浜)

10位は、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年1月、横浜駅から徒歩4分ほどの場所にオープンした、中目黒や虎ノ門で大人気のベーカリー・カフェ「flour+water」の姉妹店、「flour+water 横浜」の記事です。

flour+water 横浜 出典:しほのめしさん

【9位】タレがうまくてご飯が進む! レトロモダンな令和の町中華が吉祥寺に誕生

9位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は、東京・吉祥寺にオープンした注目の町中華「シネンシス」を、フードライターの森脇慶子さんがレポートしてくれました。

sinensis 写真:お店から

【8位】スイーツのプロがおすすめ! バレンタインデーに♡チョコレートスイーツ10選

8位は、バレンタインにぴったりの「チョコレートスイーツ」をまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。スイーツコンシェルジュのはなともさんに、自分へのご褒美にもうれしいチョコレートスイーツを教えてもらいました。

バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー 写真:お店から

【7位】1年以内にオープンした、クレープがおいしい都内の店6選

7位、こちらも「マガジンまとめ」から「1年以内にオープンした、クレープがおいしい都内の店」6選でした。「New Open News」に掲載された記事を中心にまとめています。

EQUALLY 出典:お肉モンスターさん

【6位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉餃子のプロが推薦! ハイレベルな餃子とお酒が楽しめる“餃子バー”って?

6位は、おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう企画からランクイン。今回は、餃子専門ブログ「東京餃子通信」の編集長・塚田亮一さんに、本格餃子が食べられるバーを教えてもらいました。

手延べ餃子バー ウイング ビレッジ 撮影:ジェイムス・オザワ

【5位】“世界一”と評された朝食を作る巨匠の新ブランドが誕生(東京・麻布台)

5位も、連載「New Open News」からのランクイン。2024年12月、麻布台ヒルズ タワープラザ3階にオープンした「麻布台 粋 稲葉(すい いなば)」の記事です。

麻布台 粋 稲葉 写真:お店から

【4位】サクサク食感がたまらない名物クロワッサンは必食! ランチメニューも好評のベーカリーカフェ(東京・麻布十番)

4位も、連載「New Open News」から。2024年12月、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に移転オープンした「d’une rarete(デュヌ ラルテ)」の記事です。

d’une rarete 写真:お店から

【3位】茨城県大洗町の人気店が横浜に! リーズナブルで昔ながらの優しいドーナツ(神奈川・黄金町)

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、またまた連載「New Open News」からのランクイン。2024年12月、京急本線・黄金町駅から徒歩約2分のところにオープンした、ドーナツ専門店「ROMII DONUT STORE(ロミー ドーナツ ストア)横浜店」の記事です。

ROMII DONUT STORE 横浜店 写真:食べログマガジン編集部

【2位】広島の人気店が東京初進出! 見た目も味も最高の、出来立てジャンボサンドイッチは腹ペコで挑みたい!(東京・明治神宮前)

2位も……

連載「New Open News」からのランクイン。2025年1月、明治神宮前駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした、ボリューミーなサンドイッチを提供する「CHERMSIDE 原宿竹下通り店」の記事です。

チャームサイドサンドイッチ 原宿竹下通り店 出典:はちもぐさん

【1位】名店「中華そば しば田」が駅近に移転! 9種類の醤油を合わせた淡麗ラーメンを楽しめる(東京・狛江)

そして1位も……

連載「New Open News」からのランクインでした。2024年9月、狛江駅から徒歩1分ほどの場所に移転オープンした、淡麗ラーメンの名店「中華そば しば田」の記事です。

中華そば しば田 出典:sanokuniさん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 中華そばの名店が移転! 2月の人気記事ランキング first appeared on 食べログマガジン.