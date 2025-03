グループの3つのホテルで春限定の装飾やイベントが楽しめる！北海道ホテル＆リゾート

北海道ホテル&リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて春限定の施策を展開します。

北海道ホテル&リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて春限定の施策を展開。

春らしい装飾やイベントで北海道旅行を盛り上げます。

【北海道ホテル&リゾート】3つのグループホテル

北海道ホテル&リゾートグループの3ホテルの共通テーマは、「春ならではの『味わい』をお届け」と「春を楽しむ装飾とおもてなしを」です。

1) 春ならではの「味わい」をお届け

春の訪れとともに、旬の食材をふんだんに使った特別メニューが登場します。

春の香りが広がる食材を活かした料理が食卓を彩り、味覚から春を楽しむひとときを提供します。

2) 春を楽しむ装飾とおもてなしを

館内や周辺の自然が春の彩りに包まれ、訪れるたびに季節の移ろいを感じられる空間を演出します。

満開の花々が広がる館内装飾や、春ならではの風景を楽しめるお散歩コースなど、視覚でも春の訪れを堪能できる工夫が満載です。

●3つのグループホテルが演出する春のワクワク

【ホテルナトゥールヴァルト富良野】

■大人気スイーツバイキングに「いちご」が登場します。

【富良野】いちごスイーツ

毎年大好評のスイーツバイキングは、4月より開催します。

いちごのロールケーキやいちごのマカロン、いちごのミルクレープなど全10種類のいちごのスイーツが宿泊者無料のウェルカムスイーツバイキングとして登場します。

■春を告げる野菜、「ふらのアスパラ」をふんだんにつかった料理も夕食に登場

【富良野】アスパラ

春のアスパラフェアでは、素材の甘みを引き立てるグリルなどを提供します。

富良野産のアスパラガスはかつて「空飛ぶ野菜」の代名詞として航空便輸送で本州へ出荷をしていましたが、アメリカ・オーストラリアといった安価な輸入品が出回る中、産地として面積が大きく減少しました。

しかし、近年は安全性と食味の違いが認識され、国産が再評価されるようになり、徐々にではありますが面積が拡大しています。

春の訪れを告げる野菜の1つである「アスパラガス」は、畑が春の日差しを浴びて土の温度が一定以上になると、アスパラガスの株は長い冬眠から目覚めて芽を出します。

甘くてみずみずしい、ふらのアスパラをふんだんにつかった料理が楽しめます。

■上御料の「一本桜」は必見です。

【富良野観光】上御料の「一本桜」

春の限られた時期にのみ見ることができる一本桜がおすすめです。

他にも朝日ヶ丘公園、東大演習林樹木園の桜並木も桜スポットとして人気です。

ホテルナトゥールヴァルト富良野

所在地 : 〒076-0034 北海道富良野市北の峰町14-46

【芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館】

■桃色に染まった可愛いカフェメニュー

【芦別】「ハロー!桃色の春」カフェメニュー

館内装飾やカフェメニューが、可愛い桃色に染まる「ハロー!桃色の春」を開催します。

桃色に染まったカフェメニューは、見るだけでも嬉しくなります。

ランチやアフタヌーンティーで季節限定の味わいを堪能できます。

■約10,000冊の「森の図書館」など館内どこでもお花見を

【芦別】森の図書館

「森の図書館」では、いつでも満開のお花見ができるよう演出していますので、カフェ感覚で自由気ままにお過ごしください。

コミックや雑誌は合わせて約10,000冊揃っており、もちろんすべて読み放題です。

旧作も新作もジャンル豊富にあるので、いつ来ても楽しめます。

また、館内のコーヒーはフリーコーヒーなので、ひとりでリラックスしたいときや、友達とのおしゃべりの場にぴったりです。

無料マッサージ機、泥パックなど、様々な無料アイテムを用意されています。

日帰りでも宿泊でもカフェ感覚で自由気ままにお過ごしいただける充実した空間となっています。

■動物とのふれあいと桜の絶景を

【芦別観光】旭ヶ丘公園桜

旭ヶ丘公園は桜の名所です。

動物とのふれあいも無料で楽しめます。

ホテルからも10分程度と近いため、チェックイン前でも後でも気軽に遊びに行ける観光スポットです。

芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

所在地 : 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1

【新冠温泉ホテルヒルズ】

■春限定の贅沢な味わい「春ウニ」が登場!

【新冠】春限定の贅沢な味わい「春ウニ」

採れたて山菜メニューと、近隣漁港から仕入れた新鮮な海産物を丁寧に仕上げた春の食材を味わう夕食コースを提供します。

その中でも春限定の「春ウニ刺し」付き贅沢海鮮コースは、新冠の春を満喫するにはもってこいの贅沢な味わいとなっています。

■春の香りの新しい泥パックが登場!

【新冠】桜泥パック

大浴場では春限定「桜泥パック」が登場します。

また「にいかっぷ広場」では焼きマシュマロやカレー、ウェルカム出汁、アルコールを含めたドリンクバイキングなど時間で変わるおもてなしがすべて無料です。

■新冠らしい馬とのふれあい

【新冠観光】にいかっぷホロシリ乗馬クラブ

ホテルから車で2分の場所にある「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」では、乗馬体験を受け付けています。

予約なしでも餌やり体験を楽しむことができます。

馬産地ならではの馬とのふれあいで新冠で過ごす春を満喫できます。

新冠温泉ホテルヒルズ

所在地 : 〒059-2418 北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3

