ユーザーの位置情報を利用した「ポケモンGO」や「Pikmin Bloom」などのゲームを開発するNianticが、ゲーム事業を分割し、サウジアラビア企業の完全子会社「Scopely」に売却することを明らかにしました。ポケモンGOなどの開発チームは「これまでと同じチームが開発を続ける」とのコメントを寄せています。Niantic の次なる展開: Niantic ゲームの新たな拠点、そして Niantic Spatial Inc.が歩む新たな未来 - Niantic Labs

https://nianticlabs.com/news/niantic-next-chapter?hl=jaWhy Scopely is teaming up with Niantic gameshttps://www.scopely.com/en/news/why-scopely-is-teaming-up-with-niantic-gamesSaudi Arabia Buys Pokémon Go, and Probably All of Your Location Datahttps://www.404media.co/saudi-arabia-buys-pokemon-go-and-probably-all-of-your-location-data/Nianticの声明によると、同社は現実世界を舞台にした「ジオスペーシャルゲーム」を作り続ける道と、ARやジオスペーシャルコンピューティング(地理・空間コンピューティング)事業をさらに発展させる道の2つに自然と分化し、それぞれを2つの会社として新たに出発することに決めたとのことです。1つは「ポケモンGO」「ピクミンブルーム」「モンスターハンターNow」などのゲームを開発するチームで、こちらはモバイルゲーム市場で力を持つScopelyに35億ドル(約5200億円)で売却されることになります。Scopelyはサウジアラビア政府の公共投資ファンドが所有するサウジアラビア企業「Savvy Games」の完全子会社で、アメリカに拠点を置いています。売却により、ポケモンGOなどのアプリのほか、ゲーム関連のライブイベント、ゲームプレイのためにユーザー同士が現実で出会うためのコミュニティアプリ「Campfire」、Nianticのマップ開発プログラム「Wayfarer」もScopelyの傘下に置かれることになります。もう1つ、Nianticが設立当初から取り組んできたジオスペーシャルコンピューティング事業は、新しく設立する会社「Niantic Spatial Inc.」で続けられることになります。Niantic Spatial Inc.はNianticから2億ドル(約300億円)、Scopelyから5000万ドル(約74億円)の投資を受けることになり、Nianticの従来の株主はNiantic Spatial Inc.の株主として引き継がれるとのことです。また、Ingress PrimeやPeridotなどの現実世界を舞台にしたARゲームはNiantic Spatial Inc.で運営されることになります。なお、両者の取締役会は売却を承認しているものの規制当局の審査等がまだ完了しておらず、2025年内の取引完了を予定しているとのことです。Nianticは「これから数カ月の間に、ゲーム事業とプラットフォーム事業が新たな未来へと向かう中で、続報をみなさんにお届けできることを楽しみにしています」と述べました。ポケモンGOやPikmin Bloomのチームも買収にあたり声明を寄せており、いずれも「これまでと同じチームが開発を継続する」との旨を記載しています。テクノロジー系メディアの404 Mediaは、「Scopely、Niantic、Savvy Gamesの3社は合計6つの個別のブログ記事を発表しているが、いずれもポケモンGOのプレイヤー1億人の位置情報データがどうなるのかを明確にしていない」と指摘。運営会社が変わることで、ユーザーの情報管理にこれまで起こらなかった問題が起こるのではないかと論じています。404 Mediaは「以前はアメリカの一企業だけが管理していた非常に複雑で膨大なエコシステムが、今ではサウジアラビア政府が筆頭株主のコングロマリットが100%所有するアメリカの企業、Scopelyが管理する、はるかに複雑なエコシステムになったということだ。Scopelyに売却するというすべてのゲームは、プレイヤーの位置情報を必要とし、位置情報をターゲットにした広告で収益化されている。Scopelyが収集したデータはどうなるのか、どのように収益化されるのか、Savvy Gamesや公共投資ファンドにどのように流れるのか、あるいは流れないのか、非常に不透明なままだ」と述べています。この指摘を受け、Scopelyは404 Mediaに対し、「プレイヤーのプライバシーとデータを保護することはScopelyとNianticの双方にとって最も重要です。プレイヤーのデータは、これまでも、そしてこれからも、厳格なデータプライバシー法および規制に従って取り扱われ、アメリカを拠点とするサーバーのみに保存されます。データを第三者に売却することは、これまでも、そしてこれからもありません。その上でScopelyは、Nianticのプレイヤーが共有する正確な位置情報を不正行為対策やバグ修正などゲーム運営に不可欠な目的にのみ使用します。位置情報がゲームに不要になった場合は、システムから完全に削除されます」とのコメントを寄せました。