iFデザイン賞2025を受賞！クレステック上海「OMRON Plus 4.0」

クレステック上海がUIデザインを手掛けたオムロン ヘルスケアが提供するスマートフォン健康管理アプリ「OMRON Plus 4.0」*が、世界的に権威のある「iFデザイン賞2025」を受賞しました。

クレステック上海「OMRON Plus 4.0」

* 中国専用モデルとなります。

■「OMRON Plus 4.0」とは

オムロンのさまざまな通信機能付き健康管理機器と連携し、血圧計や体重計などの測定データを自動記録し、ユーザーの健康データを一元管理することが可能です。

直感的な操作性と視認性の高さが評価され、今回の受賞につながりました。

■デザインの特徴

クレステック上海のデザインチームがデザインした専用アプリ「OMRON Plus」は、直感的な操作性と高い視認性を重視し、ユーザーのデジタル体験を向上させる設計となっています。

