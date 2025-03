日本ツクリダスは、テクノアと自社開発したクラウド型生産管理システム「エムネットくらうど」の販売強化を目的とした販売代理店契約を締結しました。

日本ツクリダス

日本ツクリダスは、テクノアと自社開発したクラウド型生産管理システム「エムネットくらうど」の販売強化を目的とした販売代理店契約を締結。

2025年3月1日(土)より、テクノアによる「エムネットくらうど」の販売を開始しました。

■「エムネットくらうど」とは

「エムネットくらうど」は、日本ツクリダスが町工場向けに開発したクラウド型生産管理システムです。

<主な特長>

●シンプルな操作性 :納期管理・工程進捗管理・日報管理に特化し、直感的に利用可能

●低コストで導入可能:サブスクリプションモデルで、初期費用を抑えた導入が可能

●DXを推進 :紙や人の記憶に頼っていたアナログ業務をデジタル化

この製品は、多くの町工場が抱える生産管理の課題を解決し、中小製造業の効率化と競争力向上を実現します。

■テクノアとは

株式会社テクノアは、岐阜県に本社を構えるソフトウェア企業で、中小製造業向けの生産管理システムをはじめ、医療機関やECサイト向けのITソリューションを提供しています。

IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスにも力を入れ、企業のDX推進をサポートしています。

特に生産管理分野においては、全国の中小製造業に向けて数多くの導入実績を誇り、これまでに4500社以上の企業に対してDX化を支援。

業界に特化したカスタマイズ対応や、現場目線のシステム開発を強みとしています。

この提携により、「エムネットくらうど」の販売を通じて、さらなる生産管理の効率化と町工場のDX推進を強化していきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post テクノアと「エムネットくらうど」販売強化を目的とした戦略的共創パートナーシップを締結!日本ツクリダス appeared first on Dtimes.