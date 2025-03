モバイルゲーム『eBaseball : MLB PROSPIRIT』(以下、『メジャスピ』)は13日、2025シーズン版への無料アップデートを26日に実施することを発表した。今回のシーズンアップデートでは、ゲーム内に登場する選手や監督、ユニフォームなどが2025シーズンに対応する。そのほか、キービジュアルを二刀流の大谷翔平選手のイメージに一新。アップデートに先駆けて、開幕戦や2025シーズンに向けた大谷選手のコメント・映像も公開された。

ゲーム内では現在、好きなチームの選手が手に入る「開幕直前無料10連」や、ログインするだけでグレードIIIの「カバーアスリート:大谷 翔平(DH)」が手に入る「TOKYO SERIES記念プレゼント」など、様々なキャンペーンを開催。さらに、イチロー・松井秀喜など、MLB(Major League Baseball)で活躍した日本人選手が手に入るスカウト「JAPAN LEGENDS」も開催。2人がレジェンドたちをドラフトする貴重なインタビュー映像も公開となった。■大谷翔平インタビューのコメントQ:2025シーズン個人の目標は?A:投げて打ってまた復帰する年になるので、「どれだけ出れるか」が「どれぐらいの数字が残るか」の基準になると思います。まずは健康で1年がんばりたいなと思ってます。Q:投打それぞれの目標は?A:投げる方に関しては、ドジャースに移籍してからの1年目になるので、どういう感じになっていくのかな、というのは想像できない部分があるんですけど、自分の中でキャリアハイと言えるような年になれば良いなと思ってます。バッティングに関しても、ここまで良いペースで成長できていると思うので、また更に良い打者に近づけるようにがんばりたいなと思ってます。Q:東京での開幕戦に向けて意気込みをお願いします。A:メジャーリーグの開幕戦を東京・日本でできるというのは、僕としてもすごく特別な瞬間になると思っているので楽しみにしていますし、日本の野球ファンにとっても、また楽しみな瞬間になるんじゃないかなと思います。以下、クレジット。Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit www.MLBPLAYERS.com the Players Choice on the web. Getty Images All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment