土屋アンナ率いる「BLVCKPHOENIX」などが続々出演！アトレ竹芝「WATERS takeshiba ART＆MUSIC Festival」

アトレは、2025年5月11日(日)に、「アトレ竹芝」前の野外エリア、ウォーターズ竹芝 プラザにて、アトレ竹芝開業5周年を記念した“好奇心を刺激する水辺時間”を提供する音楽とアートの体験型野外イベント「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」を開催します。

会場 :アトレ竹芝・ウォーターズ竹芝 プラザ

日程 :2025年5月11日(日) 14:00〜 ※荒天中止

入場料 :無料

出演者 :LIVE…BLVCKPHOENIX [土屋アンナ/AKIRA/OSCAR/YUDAI]/

大比良瑞希/aimi/STEPHANIE/Ri`se

DJ…DJ KOCO aka SHIMOKITA/NAOKI SERIZAWA feat Maki Isaka(SAX)

Guest Showcase…HARIBOW(ダブルダッチ)

Dance Showcase…COMING SOON

ART:R領域

MC :磯部さちよ

東京湾と浜離宮恩賜庭園に囲まれた風光明媚な東京・竹芝のランドマーク「アトレ竹芝」にて、アニバーサリーならではの、豪華な著名アーティストや才能溢れる新進気鋭アーティストまで、個性豊かなアーティストが集い、音楽パフォーマンスやアート展示、ダンスショーケース、体験型のアートワークショップを実施します。

■土屋アンナ率いるバンド「BLVCKPHOENIX」や大比良瑞希、世界的DJのDJ KOCO aka SHIMOKITAなどトップアクトが祝祭を彩る!

記念すべき5周年を祝う「WATERS takeshiba ART&MUSIC Festival」では、豪華出演者による音楽ライヴやDJパフォーマンスが披露されます。

女優、歌手として活躍し、日本アカデミー賞新人賞・助演女優賞、ブルーリボン賞最優秀新人賞をはじめとする数々のショーを受賞。

歌手としての活動も20年を超える土屋アンナによるバンド:BLVCKPHOENIXが、ヘッドライナーとして出演が決定。

またエレキギターを片手に、揺らめくような心地良いスモーキーな歌声とキャッチーなメロディーが特徴の注目のシンガーソングライター:大比良瑞希や、最新アルバム“Empower.Embrace”が話題となった実力派R&Bシンガーのaimiなどもパフォーマンスを披露します。

さらに、毎回本フェスティバルを盛り上げてきたアーティストも続々参加します。

まずは、世界的な知名度を誇る日本最高峰であるDJのDJ KOCO aka SHIMOKITAを初め、人気タレントで歌手としても活躍するSTEPHANIEや、NYのレーベルWOLF+LAMBからリリースを重ねるNAOKI SERIZAWAがサックスプレイヤーのMaki IsakaとのコラボレーションしたDJセットでアトレ竹芝開業5周年に華を添えます。

■世界を舞台に活躍するダブルダッチチーム「HARIBOW」の凱旋パフォーマンスに加え、ダンスショーケースも開催。

本年度より音楽とアートに加え、新たにダンスステージを開設します。

その記念すべき1回目のゲストは、イギリスの人気オーディション番組「ゴットタレント」にて、史上初の“Audience Golden Buzzer”を獲得した日本人ダブルダッチチーム「HARIBOW」が凱旋パフォーマンスを披露します。

現在、ヨーロッパを中心に活動し世界各地で高い評価を得る「HARIBOW」が、5周年をさらに盛り上げます。

さらに、多彩のジャンルのダンスパフォーマンスが一堂に会するダンスショーケースをお届けします。

■アトレ竹芝がオープンエア・ミュージアムのように変貌

アート展示は、確固たる世界観で観るものを圧倒するR領域が本年度も担当。

多様化する現代社会において、あらゆるモノが持つ本来の価値を多角的かつ本質的に表現することをコンセプトに、工業廃棄物や旅先で集めた資材(ゴミ、廃棄物)をアップサイクルし、世界にたった一つだけのインスタレーションを制作。

竹芝のポートエリアをどう変化させるのか。

R領域が作り上げる新たな作品にご期待ください。

■アートを自分で体験できるワークショップが盛りだくさん!

音楽を聴いて、アートを鑑賞するだけではなく、自分でアート体験ができるワークショップも多数用意します。

ものづくりを通して、クリエイティブな創作活動を気軽に楽しめるワークショップが満載です。

■施設概要

■「アトレ竹芝」施設概要

施設名 :アトレ竹芝

所在地 :東京都港区海岸1-10-30

営業時間:11:00〜22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページを確認してください。

階数 :3階

