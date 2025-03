車のタイヤ5本分の空気を1度に入れられる！MAXWIN　充電式電動エアーポンプ『K-AIR05』

カー用品ブランドMAXWINは、ワンタッチで設定した適正空気圧まで自動で空気を入れることができ、自動車用タイヤを1度に5本分の空気を入れることができる大容量バッテリーを搭載した充電式電動エアーポンプ『K-AIR05』の販売。

MAXWIN 充電式電動エアーポンプ『K-AIR05』

製品型式 :K-AIR05

バッテリー容量 :4000mAh

材質 :PC+ABS

圧力単位 :PSI、BAR

最大圧力 :150PSI

単位換算 :1(bar) = 100(kpa) =1.02 (Kg/cm2)= 14.5 (psi)

入力電圧 :DC 5V/2A

出力電圧 :5V/2A

エアホースの長さ:約60cm

重量 :約450.4g

サイズ :約131×80×45mm

充電時間 :3時間

動作温度 :-10〜+45℃

カー用品ブランドMAXWINは、ワンタッチで設定した適正空気圧まで自動で空気を入れることができ、自動車用タイヤを1度に5本分の空気を入れることができる大容量バッテリーを搭載した充電式電動エアーポンプ『K-AIR05』の販売開始。

【販売ショップ】

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTT1VLG2 など

【製品スぺック】

電源コード不要。

持ち運べる便利な小型電動空気入れ

MAXWIN K-AIR05

大容量バッテリー内蔵で持ち運んで自宅から外出先まで様々なシーンで使えます。

簡単操作で空気入れができ、設定した数値の空気圧に達すると自動的に終了します。

現在の空気圧の計測もでき誰でも簡単に扱えます。

各種アダプター付属で車・バイク以外にボールや自転車タイヤなど様々な用途に使用できます。

◆自動車専用モード搭載

自動車専用モード搭載

自動車専用モードを選択すれば、自動的に最適な設定で空気を入れることができます。

自動車以外にもバイク/自転車/ボールの合計4つモードを搭載し、ワンタッチで最適な空気圧まで注入ができます。

◆自動停止機能搭載

自動停止機能

設定した数値に達すると自動的に空気注入を終了します。

空気入れが初めての方でも、空気を入れすぎる心配がありません。

◆4000mAh大容量バッテリー

自動車用タイヤ5本分の大容量バッテリー

一度の充電で5本の小型自動車用タイヤまたは約20本ほどの自転車用タイヤを膨らませることができます。

◆現在の空気圧状態が分かりやすい画面

空気圧状態表示

適正空気圧

PSI・KPA・BAR・Kg/cm2の4種類単位での空気圧表示が可能です。

◆LEDライト搭載で夜間でも作業可能

LEDライト搭載

液晶ディスプレイは夜間操作でも数値が見えます。

さらに、LEDライト搭載で昼白色ライトと緊急SOSライトの2つパターンに点灯可能。

夜間の急なメンテナンスの場合も手元を明るく照らして作業することができます。

◆アダプター付属

アダプター付属

4種類の変換アダプターが付属しているので、車だけでなく自転車のタイヤやボール、浮輪など色々な製品に適応できます。

◆スマートフォンなどへの充電も可能

USB-A出力端子が付いているので、スマートフォンのようなデバイスや小型電気機器への充電も可能です。

【製品仕様】

製品仕様

