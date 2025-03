奥行き約48cm！TCL JAPAN ELECTRONICS スリムドラム式洗濯機「CWD60AW」

TCL JAPAN ELECTRONICSは、2025年3月13日(木)、奥行き約48cmのスリムドラム式洗濯機「CWD60AW」の先行支援受付をGREEN FUNDINGにて開始します。

TCL JAPAN ELECTRONICS スリムドラム式洗濯機「CWD60AW」

【製品仕様】

●品番 :CWD60AW

●想定価格(税込) :59,800円

●標準洗濯容量(乾燥布状態での質量):6.0kg

●標準脱水容量(乾燥布状態での質量):6.0kg

●外形寸法(約) :幅600×奥行480×高さ865mm

●水道水圧 :0.1-0.8MPa

●定格消費電力(温水時) :650W

●定格消費電力(洗濯時) :55W

●定格消費電力(脱水時) :240W

●標準使用水量 :50L

●製品質量 :51kg

●運転音(洗い時/脱水時) :32dB/45dB

※乾燥機能はついておりません。

この商品は、日本国内用に設計されています。

電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。

待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は0です。

標準洗濯・脱水容量はJIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

TCLが日本市場に対して初の販売となるドラム式洗濯機は、基本性能はもちろんのこと、独自の技術によって6.0kgドラム式洗濯機で奥行き約48cmを実現。

洗濯機の設置場所の可能性を広げます。

■CWD60AWの特長

・奥行き約48cmのスリムボディ

本体の奥行きは約48cmと、一般的な洗面台と同等のスリム設計。

限られたスペースの洗面所にもすっきりと収まり、快適に利用できます。

さらに、高さも約87cmとコンパクトなため、空間を有効活用できるデザインです。

・節水性に優れたドラム式洗濯機で、環境にもお財布にもやさしい

縦型洗濯機6kgクラスにおいての使用水量は約100L〜130L※ですが、本製品のドラム式洗濯機は約50Lです。

これは、独自の水流制御と効率的な洗浄システムにより、少ない水量で衣類をしっかり洗い上げることができるためです。

節水しながらしっかり汚れを落とし、環境にもお財布にも優しい設計で毎日の洗濯をもっとスマートにします。

※縦型洗濯機6kgクラスにおいて、2025年3月、同社調べ

・8種類の洗濯コースで、あなたのスタイルにフィット

本製品は、8種類の洗濯コースを搭載しており、衣類やライフスタイルに合わせた最適な洗濯が可能です。

デリケートな衣類を優しく洗うコースや、頑固な汚れをしっかり落とすコースまで、幅広いニーズに対応します。

・お湯洗いコース

約40℃(手動で60℃設定も可能)の温水を使った「お湯洗いコース」は皮脂汚れや気になるニオイに効果的です。

お湯洗いコース

・しわケア・消臭コース

約60℃のスチームで衣類のシワをやさしくほぐし、気になるニオイを効果的に抑えます。

アイロンがけの手間を減らし、いつでも清潔で快適な着心地をキープします。

洗いにくいウール製品におすすめです。

※洗濯機能ではありません

