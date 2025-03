桜舞い散る古書店街で、掘り出し物を見つけよう！神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり

神田古書店連盟は、2025年3月20日(木・祝)〜3月23日(日)に本の街・神保町で、2025年も「神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり」を開催します。

神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり

期間 : 2025年3月20日(木・祝)〜3月23日(日)

時間 : 11時〜18時(最終日は17時まで)

会場 : 神田神保町古書店街(靖国通り沿い)

交通機関: 都営地下鉄・東京メトロ「神保町」駅

参加規模: 参加店 約50店舗 ワゴン台数 約110台

※雨天中止

毎年恒例の「千代田のさくらまつり」に併せて、神保町では古書店が中心となり、本の街らしく春の特別古本ワゴンセール「神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり」を開催します。

古書店街の靖国通り歩道に書店とワゴンに囲まれた本の回廊が出現し、各書店の店主が厳選した古本がワゴンいっぱいに並べられます。

千鳥ヶ淵の桜が美しく咲き誇る季節、神保町古書店街で個性豊かな古本との出会いを楽しめます。

■2025年 神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり 共催者概要

共催:グリューネ・アレー商店会、神二睦会、通神商栄会、

南神実業会、北神実業会

後援:千代田区

協力:神田古書店連盟、住友商事

■併催イベント

【甘酒無料サービス】

古書探しの合間にほっと一息。

休憩所「さくら茶屋」がオープン!

美味しい甘酒を無料でサービス。

数に限りがあるのでお早めに。

会場:神保町交差点・岩波広場(神田神保町2-1)

日時:2025年3月21日(金)〜23日(日)11時〜16時

※各日1,000杯限定 ※無くなり次第終了

【二胡演奏会】

中国民謡楽器「二胡」を共立女子大学・二胡サークルのみなさんが奏でます。

会場:神保町交差点・岩波広場(神田神保町2-1)

日時:2025年3月22日(土)・23日(日)11時30分〜、13時30分〜、15時〜の各日3回

※雨天中止

◎演奏指導:中村光宏(蘭花堂)

