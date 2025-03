One Dining Table FES.実行委員会は、2025年3月20日(木・祝)に「久屋大通庭園フラリエ」(名古屋市中区)で「One Dining Table FES.@FLARIE」を開催します。

One Dining Table FES.@FLARIE

One Dining Table FES.実行委員会は、2025年3月20日(木・祝)に「久屋大通庭園フラリエ」(名古屋市中区)で「One Dining Table FES.@FLARIE」を開催。

「One Dining Table FES.(ワンダイニングテーブルフェス)」は、「みんなでいただきます」を合言葉に、家族で楽しめるイベントを通じて、家族や友達と食卓を囲む楽しさや、子どもたちの活動支援、食育、子ども食堂活動支援を目的に、NPO法人One Dining Tableと有志によって立ち上げた取り組みです。

・2023年開催時:約3万5,000人/会場 オアシス21

・2024年開催時:約4万2,000人/会場 Hisaya-odori Park

2025年は5月18日(日)に「One Dining Table FES.vol.3」の開催が決定しており、3月20日(木・祝)に開催する「One Dining Table FES.@FLARIE」は、そのプレイベントとして実施します。

会場となる「久屋大通庭園フラリエ」のグラスコートでは、「One Dining Table FES.vol.3」の告知ブースのほか、ゲームや塗り絵ブース、産地直送・採れたて野菜の販売ブース、子ども服を中心としたフリーマーケットなどを展開。

「子どもと一緒に楽しめる」「食育」に関わるブースが会場に並びます。

〈催し物〉

スーパーボウルすくい、ストラックアウト、ボッチャ体験、輪投げ、名古屋飯販売、産地直送野菜、こどもフリーマーケット

さらに、当日ブースを訪れてくれた子どもたちには、5月18日(日)に会場で使える子ども向けのお弁当の無料配布券や、お菓子などの特典もプレゼント!春分の日のお出かけ日和には、季節の植物も楽しめる「久屋大通庭園フラリエ」でファミリーみんなで楽しめるイベントに参加してみてはいかがでしょうか。

■One Dining Table FES.@FLARIE

開催日 :2025年3月20日(木・祝)

時間 :9:00〜16:00

会場 :久屋大通庭園フラリエ

開催場所:名古屋市中区大須4-4-1

■One Dining Table FES.vol.3

開催日 :2025年5月18日(日)

時間 :11:00〜17:00

会場 :オアシス21

開催場所:名古屋市東区東桜1-11-1

※2025年時点の予定です

■主催

One Dining Table FES.実行委員会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族や友達と食卓を囲む楽しさを知れる!One Dining Table FES.@FLARIE appeared first on Dtimes.