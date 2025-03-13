¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºÛÈ½¤â¡Ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë½÷À»É»¦¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¡ÖÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¬ÇÛ¿®¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Únews23¡Û
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ°²èÇÛ¿®Ãæ¤Î½÷À¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£½÷À¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Î´Ö¤Ë¤Ï¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¬ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤â¡Ä
¡Ö¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×ÃË¤¬¶¡½Ò¡¡ÇÛ¿®½÷À»É»¦ ½ý¤Ï30¤«½ê°Ê¾å
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ä°û¤ßÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¹¤ä¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤â¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿º´Æ£°¦Î¤¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡£
11Æü¤Î»ö·ï¸½¾ì¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¼«»£¤êËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁÜºº°÷¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¾å¤¢¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡ÈÇÛ¿®Ãç´Ö¡É¤Î»Ñ¤â¡£
ÇÛ¿®Ãç´Ö
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤·¡£´ðËÜ»¨ÃÌÇÛ¿®¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ê¡×
¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó
¡ÖËè²óÆ±¤¸¤À¤ÈË°¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ê´ë²è¤Ë¡ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤Ê¤²¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡£Èá¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Êâ¤¤¤Æ»³¼êÀþ¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£
¡Ö°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Öµ¬À©ÀþÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¾åÈ¾¿È¤òÃæ¿´¤Ë30¤«½ê°Ê¾å»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ë½»¤à¹âÌî·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¡£
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¬ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ºÛÈ½µÏ¿¤«¤éÉâ¤«¤ÖÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸ 2¡Á3¤«·îÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¹ØÆþ¤«
¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¡£¤½¤Î´Ø·¸¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2021Ç¯12·î¤´¤í¡¢ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ä
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÊ¾õ
¡Ö¡Êº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ë²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤ëÈñÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¯Æ¯¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊÖºÑ¤¹¤ë»Ý½Ò¤Ù¤Æ¡¢¶âÁ¬¤Î¼ÚÍÑ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯9·î¤«¤é¤ª¤è¤½2¤«·î¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ13²ó¡¢Áí³Û¤ª¤è¤½254Ëü±ß¤òº´Æ£¤µ¤óÂ¦¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÇÂß¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤«¤é3Ëü±ß¤¬Á÷¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¡£¤ª¤È¤È¤·12·î¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤ª¤è¤½251Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯1·î¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ë¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô
¡ÖºÛÈ½¤ÇÁê¼ê¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤¬½êºßÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇÛ¿®¼Ô¡ÖºÇ¾å¤¢¤¤¡×¤µ¤ó¤âÇÛ¿®¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾å¤¢¤¤¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¡Ø¤ª¶â¤â¼Ú¤ê¤Á¤ã¤Ã¤ÆºÛÈ½¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¶âÊÖ¤»¡Ù¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤Ã¤Á¤¬¤ª¶âÊÖ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤À¤â¤ó¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢·Ú¤¤´¶¤¸¤ÇºÇ¾å¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ï¡¢2¡Á3¤«·îÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Û¥Æ¥ë,
À¸²Ö,
Ë¡Í×,
»×¤¤¤ä¤ê,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡