2025年3月12日(水)、Intelは暫定共同CEOのデビッド・ジンスナー氏とミシェル・ジョンストン・ホルトハウス氏の後任として、新たに元取締役のリップ・ブー・タン氏を2025年3月18日付けでCEOに任命するとに発表しました。タン氏は2024年8月に取締役を退任していますが、CEOに就任すると同時にインテルの取締役会に復帰する予定です。Intel Appoints Lip-Bu Tan as Chief Executive Officer - Newsroom

Lip-Bu Tan: Remaking Our Company for the Future - Newsroomhttps://newsroom.intel.com/corporate/lip-bu-tan-remaking-our-company-futureIntel appoints Lip-Bu Tan as its next CEO | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/03/12/intel-appoints-lip-bu-tan-as-its-next-ceo/タン氏はマレーシア生まれで、シンガポールの南洋理工大学で物理学士号、マサチューセッツ工科大学で原子力工学の修士号、サンフランシスコ大学でMBAを取得しています。エネルギー会社のマネージャーを務めたタン氏は、1987年にベンチャーキャピタルのWalden Internationalを設立。2009年から2021年まではアメリカの半導体開発用ソフトウェアを手がけるCadence Design SystemsのCEOを務めていました。2022年には、半導体工業会の最高栄誉であるロバート・N・ノイス賞を受賞しており、ヒューレット・パッカード・エンタープライズやソフトバンクでも取締役に就任していた経歴があり、テクノロジー業界に広い人脈を持ちます。IntelのCEOは、2021年からIntelの元リードアーキテクトであるパット・ゲルシンガー氏が務めていましたが、2024年12月に退任を発表。その後は最高財務責任者だったジンズナー氏とクライアント・コンピューティング事業部のトップだったホルトハウス氏が暫定共同CEOに就任していました。Intelがパット・ゲルシンガーCEOの退任・退職を発表、「Intelファミリーの一員として一緒に働いてきた世界中の仲間たちに感謝」 - GIGAZINEタン氏は2022年から2024年8月までIntelの取締役を務めていましたが、「従業員数の肥大化や受託生産に対する姿勢、リスクを嫌う官僚的な企業文化に不満を募らせていた」と語るなど、戦略的方向性をめぐる意見の相違が理由で退任。しかし、2024年12月時点で、タン氏はゲルシンガー氏の有力な後継候補として名前が挙がっていました。Intelがゲルシンガー氏の後任選定のために次期CEOの候補者リストを作成開始、次のトップは誰なのか? - GIGAZINEIntelはタン氏について、「長年にわたる技術投資家で、半導体およびソフトウェアについて20年以上の経験を持ち、Intelのエコシステム全体に深い関係を持つ、広く尊敬される経営者です」と評価しています。タン氏は、「Intelはエンジニアリングに重点を置いた企業になります。私たちは、最高の製品を開発し、お客様の声に真剣に耳を傾け、約束を守る責任を果たして信頼を築くよう努めます」と述べています。また、「Intelは、強力で差別化されたコンピューティング プラットフォーム、膨大な顧客基盤、そしてプロセス技術ロードマップを再構築する中で日々強化されている強固な製造拠点を持っています。私はIntelのチーム全体が行ってきた仕事を基に、将来に向けて事業を位置づけていきたいと思っています」と語りました。なお、暫定共同CEOだったジンスナー氏は引き続き執行副社長兼最高財務責任者を務め、ジョンストン・ホルトハウス氏は子会社であるIntel ProductsのCEOに留まるとのこと。新CEOの選出期間中に暫定取締役会長を務めたフランク・D・イェアリー氏は、タン氏がCEOに就任すると同時に独立取締役会長に復帰します。