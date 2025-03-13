·Ú¤Î¡Ö²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ò¡ÖÉáÄÌ¤Î¡ÈÇò¤¤¡É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë!? ¡Ö²«¿§¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤à¤·¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡×°Õ¸«¤â¡© ·ÚÀìÍÑ¤Î¡ÖÌÜÎ©¤Ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê
·Ú¤Î²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¡ÖÇò¡×¤Ë¤â¤Ç¤¤ë
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È°ã¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ä²«¿§ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âÉáÄÌ¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤âÇò¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ÏÍÑÅÓ¤ä¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿§¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖÇò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼«²ÈÍÑ¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÇòÃÏ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ËÎÐÊ¸»ú¡×¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡Ö²«¿§ÃÏ¤Ë¹õÊ¸»ú¡×¡¢¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É»ö¶ÈÍÑ¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤Ï¡ÖÎÐÃÏ¤ËÇòÊ¸»ú¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤ËÇò¤¤ÌÌÀÑ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2017Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î¸òÉÕ¤òµ¡¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬¸òÉÕ³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç70¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ÈÁ´ÌÌ¤Ë¿ÞÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¡¢±¦¾å¤Ë¥í¥´¤Î¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢2¥¿¥¤¥×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÇò¤ä¿ÞÊÁ¤¬ÂçÌÌÀÑ¤òÀê¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ç¤ËSNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÉô¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç·Ú¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¤Î²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¸òÉÕ³«»ÏÅö½é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥í¥´¤Î¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇò¤ÎÌÌÀÑ¤ÎÂ¿¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ò¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Çò¤¤ÌÌÀÑ¤ÎÂ¿¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤à¤·¤í¡Ö²«¿§¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤éÉáÄÌ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡×¡ÖÇò¤Ç¤â²«¿§¤Ç¤â¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿§¤¬·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿§¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤à¤·¤íÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÈÅìµþ2020Âç²ñ¤Î2¼ïÎà¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸òÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¼èÆÀ²ÄÇ½¤ÊÁ´¹ñÈÇ¤Î¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°èÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°èÊÌ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÁ´¹ñÈÇ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¸©²Ö¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñÈÇ¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏ°èÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯10·î¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ41ÃÏ°è¤Ç¸òÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2020Ç¯5·î¤Ë17ÃÏ°è¡¢2023Ç¯10·î¤Ë10ÃÏ°è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·îº¢¤Ë¤Ï6ÃÏ°è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÃÏÌ¾¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿ÞÊÁ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð»³·Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦»³Íü¸©¤ÎÉÙ»Î»³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ä¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñÈÇ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤È¤â¡¢¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤ÈÇò¹õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢1000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¸½ºß¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï²«¿§¤Î±ï¼è¤ê¡ÊÏÈ¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äÅìµþ2020Âç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£