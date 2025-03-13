¡ÚÆÃÊÌ¥ë¥Ý¡ÛÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é14Ç¯¡¡ÂçÀî¾®(µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô)¤ÎÈá·à¡Ö°äÂ²¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ²±¡×
¡ÖÃæ³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤ÏÃå¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ï£¶Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°ÂçÀî¾®¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£³·î¤Ç¤¹¡££³·î11Æü¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤³¤Î¹â¤¤ÅÅ¿®Ãì¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢À©Éþ²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎÆü¤Ï¤½¤³¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ò¡¢²ÈÂ²¤ËÃå¤Æ¸«¤»¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤ÏÃå¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
à¸ì¤êÉôá¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£ÉÒÏº¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¤¡¢¼è¤ê°Ï¤à¸«³Ø¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¼¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ç11Ç¯£³·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¡¢14Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤ÎÅÚÍËÆü¡£µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÎ©ÂçÀî¾®³Ø¹»¡Ê¡Ç18Ç¯£³·î31Æü¤ËÊÄ¹»¡£¸½ºß¤Ï¿ÌºÒ°ä¹½ÂçÀî¾®³Ø¹»¡Ë¤Î¸µ¹»Ìç¤ÎÀµÌÌ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡ÊÅö»þ¤È¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¾å¼Ì¿¿¤ò»²¾È¡Ë¡£
³¤´ßÀþ¤«¤é3.7ÒÎ¥¤ì¤¿ÂçÀî¾®¤Ï¡¢Á´¹»À¸ÅÌ108Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢·çÀÊ¤ä²¼¹»¤ò¤·¤¿»ùÆ¸¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢³Ø¹»¤«¤éÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿78Ì¾¤¬¡¢²Ï¸ý¤«¤éÁÌ(¤µ¤«¤Î¤Ü)¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÅÇÈ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á74Ì¾¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê»àË´70Ì¾¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ£´Ì¾¡Ë¡¢°úÎ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ¿¦°÷¤â11Ì¾¤Î¤¦¤Á10Ì¾¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»¤Ë¤¤¤¿¼¡½÷¤Î¤ß¤º¤Û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ12¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿ÉÒÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¤Ï½÷Àî(¤ª¤Ê¤¬¤ï)Ä®¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÂçÀî¾®¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡¾Ú¡¢ÅÁ¾µ¤òÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡¢¡Ø¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡Ù¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂçÀÚ¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¡×
ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡ØÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Ìî¸©¤«¤éÍè¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÎÍ»Ö¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¤³¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÉÒÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤âà¸ì¤êÉôá¤Î°ÍÍê¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¤¯¤¹¤°¤ê¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢Èá·à¤Î¸½¾ì¤ÎÄË¤Þ¤·¤µ¤Ë¤Ï¤¹¤¹¤êµã¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸«³Ø¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë´í¸±¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤·¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷(¤·)¤ß¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»ä¤¬½é¤á¤ÆÂçÀî¾®¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é19Æü¸å¤Î¡Ç11Ç¯£³·î30Æü¤À¤Ã¤¿¡£Æ»¤ÎÊøÍî¤Ç±ª²ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Ëö¤ËÃ©(¤¿¤É)¤êÃå¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª³Ø¹»¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Ï³¤¿å¤¬°ú¤«¤º¡¢£²³¬·ú¤Æ¹»¼Ë¤Ë´¤ãª(¤¬¤ì¤)¤ÈÅ¥¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¤¦¤º¤¿¤«¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿Å¥¤ò¼ê¤Ç·¡¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é²æ¤¬»Ò¤Î°äÂÎ¤òÁÜ¤¹Êì¿Æ¤Î»Ñ¡¢¹»¼Ë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾Â¤Ç¡¢ØÞØ¬(¤·¤ç¤¦¤¹¤¤)¤·¤¿´é¤Ç°äÂÎÁÜº÷ºî¶È¤ò¸«¼é¤ëÁÄÉã¤ÈÉã¿Æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÂçÀî¾®¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤ÊÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÆË¬¤¹¤ëÊý¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¿ÌºÒ¤Î£³Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤«¤éËèÇ¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÃÝ¤¢¤«¤ê¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ïº´Æ£ÏÂÎ´¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡££¶Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»°ÃË¤ÎÍº¼ù¤¯¤ó¡ÊÅö»þ12¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿ÏÂÎ´¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡ØÂçÀîÃÝ¤¢¤«¤ê¡Ù¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ç22Ç¯£³·î11Æü¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÌºÒÅöÆü¤ËÄÉÅé¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÃÝ¤¢¤«¤ê¤òÅô(¤È¤â)¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤Î¿ô¤ÏÅö»þ¤ÎºßÀÒ»ùÆ¸¿ô¤ÈÆ±¤¸108ËÜ¤À¡£
ÉßÃÏÆâ¤ÇÃÝ¤¢¤«¤ê¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»çÅíÎ´ÍÎ(¤·¤È¤¦¤¿¤«¤Ò¤í)¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢£µÇ¯À¸¤À¤Ã¤¿¼¡½÷¤ÎÀéÀ»¤µ¤ó¡ÊÅö»þ11¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£Î´ÍÎ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë°äÂ²´Ö¤È¤«ÃÏ°è´Ö¤ÇÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤È¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¡ÊÂçÀî¾®¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡£¤À¤«¤é¡¢·Ò(¤Ä¤Ê)¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÝ¤¢¤«¤ê¤ÏËèÇ¯·Á¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÝ¤ò¿Í¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÏÓ¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤ÎÆü¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎÌ¤Æè(¤ß¤Ê)¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£¹¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿ÂþÌî±Ñ¾¼¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¾¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÉã¤âÄÅÇÈ¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£µÇ¯À¸¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ÎÅ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤ÏÂçÀî¾®¤Ë¤¤¤ÆÄÅÇÈ¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤À¡£Èà¤ÏÊ°¤ê¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê»Ô¶µ°Ñ¤ä³Ø¹»¤¬¤¹¤ë¤Ù¤ËÉºÒÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ãË¡¤È¤·¡¢¸¶¹ð¤Ç¤¢¤ë°äÂ²¤Î¾¡ÁÊ¤¬¡Ç19Ç¯¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¡ËºÛÈ½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£°äÂ²¤¬¤Ê¤¼ºÛÈ½¤Ç¤Î¿¿ÁêµæÌÀ¤òË¾¤ó¤À¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤½¤ì¤òÏÄ(¤æ¤¬)¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×
³Æ¡¹¤Î»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÀî¾®¤Ï14²óÌÜ¤ÎÄÉÅé¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Î¡¦¤¤¤Ã¤³¤¦¡§¡Ç66Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø´°Á´¥É¥¥å¥á¥ó¥È ËÌ¶å½£´Æ¶ØÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ê¤É
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯3·î28Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§¾®Ìî°ì¸÷ ¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë