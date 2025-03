「ねここあんな。」による似顔絵ワークショップも！奈良わんぱくランド はしゃきっズ「リニューアルオープンイベント」

「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、親子で遊ぶ!屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランド はしゃきっズ」を2025年3月15日(土)にリニューアルオープンします。

奈良わんぱくランド はしゃきっズ「リニューアルオープンイベント」

リニューアルオープンを盛り上げるべく、アーティストやインフルエンサーによる各種ステージショーを開催します。

◇YouTubeのチャンネル登録者数330万人超えのYouTuber「KAMIWAZA(カミワザ)」さんによる「的あてチャレンジ」

◇Instagramフォロワー7万人超えのイラストレーター「ねここあんな。」さんによる「似顔絵ワークショップ」

◇2025年4月放送開始のTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」キャラクター撮影会

他にも、ファミリーライブや、缶バッジ作りのワークショップ、ビンゴ大会、奈良健康ランド公式マスコットキャラクター「お風呂シカ フロロ」の風船配布など盛りだくさんの内容となっています。

奈良わんぱくランド はしゃきっズ(1)

「探検!フロロキャッスル」

お城をイメージした大型のエア遊具には、高低差4m以上の巨大スライダーや恐竜さんのいるボールプールなど、楽しい要素が盛りだくさんです。

親子で遊べる!屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランドはしゃきっズ」!

全高約10m、広さ約1,000m2の建物に、全長約8mの巨大スライダーや、埋もれるほど大量のボールを使ったボールプールなど、多数の遊具で楽しめます。

この施設の中にはお子様の探究心・好奇心をくすぐる仕掛けがたくさんあります。

コンセプトは「いつもは親子、ここでは友達」

広々した空間で、親子が一緒になって楽しめる「はしゃきっズ」で、いっぱい遊んで、世界一のはしゃぎっ子になろう!

奈良わんぱくランド はしゃきっズ(2)

【店舗概要】

●店舗名称:奈良わんぱくランド はしゃきっズ

●営業時間:平日 12:00〜20:00、土日祝 10:00〜20:00

※リニューアルに伴い、2025年3月3日(月)〜14日(金)まで、

はしゃきっズのみ休業

●入場料金:<はしゃきっズのみ利用の場合>※価格はすべて税込

◇2時間パス:1,300円(延長1時間毎 700円加算)

<奈良健康ランドとセットで利用の場合>

◇1DAYパス:770円(別途、奈良健康ランド入館料)

●注意事項:※0歳無料(母子手帳・健康保険証など、要提示)

※ご入場には、お子様(0歳〜小学6年生)に、

保護者様(保護者=親権者もしくは20歳以上の方)の同伴が必要。

大人のみ、お子様のみのご入場及び、ご滞在は出来ません。

【施設概要】

●施設名 : 天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル

●所在地 : 奈良県天理市嘉幡町600-1

●TEL : 0743-64-1126

●FAX : 0743-64-3291

●アクセス: 【車】西名阪自動車道「郡山I.C」・

京奈和自動車道「郡山南I.C」より南へ約2km。

【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分。

JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり

