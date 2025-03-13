¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£

ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¡Ö¾å±ÛÌ¯¹â¡×¹Ô¤­¤¬±¿Å¾¤Ø

¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯3·î10Æü¡¢½Õ¤ËÄÉ²Ã¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÎ×»þ¤Î¿·´´Àþ¤òÈ¯É½¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¤Ï2025Ç¯4·î5Æü¤È6Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Äê´üÎó¼Ö¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¾å±ÛÌ¯¹â¡×¹Ô¤­¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë

¡¡4·î5Æü¡¦6Æü¤Ï¡¢¾åÌî¡Á¾å±ÛÌ¯¹â´Ö¤Ç¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«593¹æ¡×¡¢¾å±ÛÌ¯¹â¡ÁÅìµþ´Ö¤Ç¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«594¹æ¡×¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¾å±Û»Ô¤Î¹âÅÄ¾ëÔ®¸ø±à¤Ç´Ñºù²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾å±ÛÌ¯¹â±Ø¤Ï¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ë¤ª¤±¤ëJRÅìÆüËÜ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¶­³¦±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«593¹æ¡×¤ÎÅÓÃæÄä¼Ö±Ø¤ÏÂçµÜ¡¢¹âºê¡¢·Ú°æÂô¡¢º´µ×Ê¿¡¢¾åÅÄ¡¢Ä¹Ìî¡¢ÈÓ»³¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«594¹æ¡×¤ÎÄä¼Ö±Ø¤ÏÈÓ»³¡¢Ä¹Ìî¡¢¾åÅÄ¡¢º´µ×Ê¿¡¢·Ú°æÂô¡¢¹âºê¡¢ÂçµÜ¡¢¾åÌî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«593¹æ¡×¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï3·î12Æü5»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¯¤¿¤«594¹æ¡×¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï3·î19Æü5»þ¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£